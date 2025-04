OL - Rennes : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais accueille le Stade Rennais au Groupama Stadium dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Actuellement 7e du championnat et battus la semaine passée lors du derby par Saint-Etienne (2-1), l’OL doit se relancer dans la course au top 4. En face, Rennes est 10e et reste sur deux victoires lors des deux dernières journées, la confiance est ascendante chez les Bretons. Cette partie est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Paulo Fonseca fait confiance à son 4-2-3-1. Perri de retour dans le but, Maitland-Niles et Tagliafico sur les côtés de la défense, Niakhaté et Mata forment la charnière. Tolisso est bien présent au milieu de terrain avec Matic, Almada en meneur de jeu. Enfin Cherki et Fofana entourent Lacazette en attaque. Habib Beye opte de son côté pour un 3-5-2 désormais classique. Le coach rennais reconduit exactement le même onze que face à Nantes, Al-Tamari et Kalimuendo sont notamment associés en attaque.

Les compositions

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico - Tolisso, Matic - Cherki, Alamada, Fofana - Lacazette ©

Rennes : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier - Assignon, Matusiwa, Cissé, S.Fofana, Truffert © - Al-Tamari, Kalimuendo