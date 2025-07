Mercato OL : la surprenante piste Thomas Lemar

Cure d’austérité, oui, à court d’idées, non. L’Olympique Lyonnais est face à l’un de ses plus grands défis, réussir à réduire sa masse salariale, rester dans les clous imposés par la DNCG, mais aussi sa nouvelle présidente Michele Kang, tout en bâtissant l’effectif le plus compétitif possible pour bien figurer en Ligue 1. La nouvelle patronne a sifflé la fin de la récré en annonçant, entre autres, qu’il faudrait oublier les salaires au-dessus de 200 000 euros mensuels, ce qui élimine déjà un bon paquet de joueurs.

Pour autant, l’OL cherche les bons coups sur le marché. Et son flair l’a amené jusqu’à Thomas Lemar. Comme le révèle AS ce mardi matin, le club rhodanien a manifesté son intérêt pour le Français, âgé de 29 ans. Un sacré pari lorsqu’on se retourne sur les dernières années de Thomas Lemar. Membre de l’équipe de France championne du monde 2018, il avait été recruté dans la foulée par l’Atlético de Madrid contre un chèque de 70 M€. Après une première saison correcte, il a peu à peu reculé dans la hiérarchie, jusqu’à disparaître totalement des radars à partir de 2023. La faute à une vilaine blessure au tendon d’Achille droit, qui lui a valu une année blanche.

Un sacré pari pour l’OL

La dernière titularisation de Thomas Lemar remonte ainsi à août 2023, et depuis, il ne s’est contenté que de miettes, laissées par Diego Simeone. Cité dans la liste des partants depuis un certain temps, il n’a jamais non plus été chassé par l’Atlético, qui a toujours estimé le talent du Français et son comportement irréprochable dans le vestiaire. Pour l’OL, ce pourrait être l’occasion d’accueillir un international français, mais dans quel état physique ? C’est la grande question, outre celle du salaire, puisque Lemar dispose actuellement d’émoluments supérieurs à ce que l’OL peut s’offrir.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Atlético de Madrid, il n’est pas gratuit pour l’instant, en attendant de voir si les Colchoneros sont prêts à le libérer, vu l’utilisation très maigre qu’ils ont du milieu français. Sa valeur est estimée à 5 M€ sur Transfermarkt. Pour l’OL, il s’agit donc d’un pari à tenter, avec beaucoup d’interrogations toutefois. Après Giroud à Lille et Pogba à Monaco, Lyon pourrait suivre la mode des internationaux français sur le retour. Mais il a probablement moins le droit à l’erreur que d’autres clubs.