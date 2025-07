Les supporters de Crystal Palace manifestent contre Textor et le rétrogradation en C4

La rétrogradation de Crystal Palace en Ligue Europa Conférence ne passe pas du côté du club anglais. Steve Parish s’était déjà insurgé et fait appel au président de l’UEFA pour revoir cette décision. «Je pense que nous préférerions de loin que quelqu’un intervienne dans ce processus. Nous pensons que c’est possible que M. Ceferin ou quelqu’un d’autre le fasse.» Ce mardi soir, ce sont les supporters qui ont manifesté leur colère contre Eagle Football et John Textor. «UEFA : en faillite morale. Annulez la décision, tout de suite» était-il écrit sur l’une des banderoles des centaines de fans rassemblés selon le Guardian.

D’autres messages à caractères insultants ont directement été adressés à l’instance européenne, et bien sûr à l’homme d’affaires américain, celui par qui est né le problème. Président de Eagle et jusqu’à la semaine dernière de l’OL, en plus d’avoir été propriétaire il y a encore quelques semaines de Crystal Palace, il a vendu les parts du club anglais qu’il détenait mais trop tardivement aux yeux de l’UEFA, considérant que les résultats domestiques ont une influence sur la participation européenne à venir. Le vainqueur de la FA Cup a donc été reversé en C4 en raison de la présence de l’OL en C3, l’UEFA interdisant à deux équipes d’un même propriétaire de disputer la même compétition européenne.