Le mercato de Chancel Mbemba prend une tournure inattendue

Depuis le 1er juillet, Chancel Mbemba est officiellement un footballeur libre. Mais cela fait des mois que l’Olympique de Marseille ne compte plus du tout sur lui. Placardisé depuis l’été dernier et un mercato où il a été en conflit avec ses dirigeants qui l’ont mis à pied, le défenseur de 30 ans n’a pas joué une seule minute avec l’équipe de Roberto De Zerbi. Malgré tout, il a eu quelques mots pour l’OM au moment de faire ses adieux. «L’histoire se referme. Merci pour tout Marseille bébé !», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Le tout était accompagné d’une vidéo.

La suite après cette publicité

Ce troisième mercato sera-t-il le bon ?

Quelques semaines avant, au début du mois de juin, il avait été un peu plus bavard lorsqu’il avait été interrogé après un match de la République Démocratique du Congo face à Madagascar. « Mon histoire s’arrête le 30, mais j’espère que des défenseurs meilleurs que moi vont venir à Marseille. J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer.» Il reste à savoir où ?

La suite après cette publicité

Il y a un an, des clubs de Ligue 1, dont le Stade Rennais, ainsi que des clubs du Golfe étaient sur le coup. C’était un peu la même chose lors du dernier mercato d’hiver, où des écuries françaises, dont le MHSC, et étrangères étaient là. Mais le natif de Kinshasa ne voulait pas quitter la cité phocéenne en pleine saison même si on ne comptait plus sur lui et qu’il était engagé dans un bras de fer avec sa direction. Cet été 2025, plusieurs candidats se sont manifestés puisque Mbemba est sans contrat à ce jour. Comme révélé sur notre site, le Paris FC, promu en L1, a récemment tâté le terrain.

Mbemba refroidit ses prétendants

Séduite par son expérience et son statut d’agent libre, la formation francilienne a avancé ses pions en coulisses sans pour autant arriver à ses fins pour le moment. Des clubs du Golfe, notamment en Arabie saoudite, ont aussi pris la température. Mais ils ont lâché l’affaire. Tous se heurtent au roc Mbemba. Selon nos informations, le joueur a de grosses exigences puisqu’il souhaite un salaire supérieur à celui qui touchait à l’OM (environ 320 000€). Il demande aussi aux clubs intéressés une confortable prime à la signature.

La suite après cette publicité

Sauf que les écuries ne souhaitent pas mettre autant, surtout que Mbemba n’a pas joué toute la saison dernière avec le groupe pro olympien. Il s’est entraîné notamment avec la réserve. Il a pu avoir du temps de jeu lors des trêves internationales, puisqu’il a joué des matches avec la République Démocratique du Congo. Tout cela ne plaide donc pas en sa faveur au moment de négocier. Mais le défenseur se montre ferme et exigeant financièrement. Les portes se referment les unes après les autres, même s’il reste encore du temps pour trouver un point de chute. Mais d’après nos informations, le défenseur veut rester en Europe. Il est serein et pense qu’il va trouver un club, lui qui peaufine sa préparation en attendant de dégoter un projet à la hauteur de ses attentes.