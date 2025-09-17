Menu Rechercher
Le PSG tente l’énorme coup Alexia Putellas !

Alexia Putellas célèbre un but avec le Barça @Maxppp

Cet été, l’équipe féminine du Paris Saint-Germain a réussi à attirer la joueuse du Real Madrid championne et du monde, Olga Carmona. Et à deux jours de la fin du mercato féminin, Mundo Deportivo et AS assurent que les Rouge et Bleu tentent un énorme coup, mais cette fois, avec le FC Barcelone.

Paris veut recruter la star Alexia Putellas, double Ballon d‘Or féminin. À 31 ans, l’Espagnole est sous contrat jusqu’en 2026 et dispose d’une année supplémentaire en option. Le PSG a proposé un contrat de quatre ans et un salaire supérieur à celui qu’elle touche en Catalogne. Putellas souhaiterait rester au Barça, mais son club n’a pas fermé la porte à un départ si le PSG se montre généreux.

Pub. le - MAJ le
