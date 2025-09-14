Prono
Match Rennes - Lyon en direct commenté
4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Lyon.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Rennes Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lyon ?
Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-2 : B. Samba, A. Aït Boudlal, J. Jacquet, A. Rouault, Q. Merlin, D. Cissé, V. Rongier, L. Blas, P. Frankowski, E. Lepaul, B. Embolo.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, M. Fofana, K. Merah, A. Karabec, C. Tolisso.
- Qui arbitre le match Rennes Lyon ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Lyon ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 14'.