Menu Rechercher
0 - 1
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 4e journée
Rennes
0 - 1
MT
Lyon
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
mi-temps
0 - 1
14'
0 - 1
(PD A. Maitland-Niles) C. Tolisso
Voir le live commenté
Côtes du match 1 5.25 N 3.80 2 1.55 betclic Bonus 100€
Classement live 2 Lyon 12 12 Rennes 4
Possession 60% Lyon Rennes
Tirs 6 6 1 0 4 5
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Rennes 0
Compositions Rennes 3-5-2 Lyon 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
SRFC
NUL
OL
1 5.25 N 3.8 2 1.55
437 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 1 #2 Logo Lyon Tanner Tessmann 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 2/2 100% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2/2 100%
Fautes subies
#1 Logo Lyon Khalis Merah 2 #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2 #3 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Quentin Merlin 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Abner 4/5 80% #2 Logo Stade Rennais FC Djaoui Cissé 4/6 67% #3 Logo Lyon Tanner Tessmann 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lyon Abner 3 #2 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 2 #3 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 0/9 0% #2 Logo Lyon Malick Fofana 0/6 0% #3 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 37/37 100% #2 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 30/31 97% #3 Logo Lyon Tyler Morton 32/34 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
15% 36% 50%
Série en cours
N
D
V
N
N
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
32% 16 Victoires 26% 13 Nuls 42% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville Mahdi Camara Mahdi Camara Carton rouge
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville

Top commentaires

rififi 21:19 C est vrai t es une vrai pleureuse 3 Répondre
Voir tous les commentaires (67)

Match Rennes - Lyon en direct commenté

4e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 14 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 14 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Lyon.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Stéphanie Frappart arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21110
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 14 septembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code SRFC-OL
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Rennes Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Lyon ?

Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 3-5-2 : B. Samba, A. Aït Boudlal, J. Jacquet, A. Rouault, Q. Merlin, D. Cissé, V. Rongier, L. Blas, P. Frankowski, E. Lepaul, B. Embolo.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Jorge Maciel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, M. Fofana, K. Merah, A. Karabec, C. Tolisso.

Qui arbitre le match Rennes Lyon ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Lyon ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 14'.

Top commentaires

rififi 21:19 C est vrai t es une vrai pleureuse 3 Répondre
Voir tous les commentaires (67)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier