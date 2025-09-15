L1 : la FFF confirme l’erreur de l’arbitrage sur la faute de Rouault sur Merah

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a perdu 3 points au Roazhon Park face au Stade Rennais. Pourtant, les Gones étaient bien partis puisqu’ils avaient ouvert le score avant d’être renversés (3-1). Mais plus que le résultat, c’est l’arbitrage qui fait grincer des dents du côté des Lyonnais. Plusieurs actions ont fait parler, notamment la grosse faute sur Khalis Merah à la 18e minute. Dans un rapport publié ce lundi sur la FFF, la Direction de l’arbitrage revient sur la décision de Ruddy Buquet, qui était au sifflet, et de ses assistants : «ne percevant pas cette faute sur le terrain, l’arbitre ne la siffle pas. L’arbitre vidéo contrôle immédiatement cette infraction et, après analyse, estime que la faute ne doit pas nécessairement être sanctionnée par un carton rouge. Considérant que la décision de l’arbitre n’est pas clairement erronée, l’arbitre vidéo décide donc de ne pas inviter l’arbitre à revoir la situation.»

Après analyse, la Direction de l’arbitrage estime qu’il y avait bien faute d’Anthony Rouault sur Khalis Merah. «La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l’aide d’une semelle qui vient directement impactée la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l’intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue.» En revanche, concernant le carton rouge donné à Tyler Morton, la Direction de l’arbitrage va dans le sens de l’homme au sifflet.