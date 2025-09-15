Menu Rechercher
OL : Anthony Rouault donne sa version pour son tacle sur Khalis Merah

Rennes 3-1 Lyon

Si Rennes a exulté après son succès 3 buts à 1 face à l’Olympique Lyonnais, les Gones, eux, n’ont pas fini de pester sur l’arbitre de la rencontre. Et l’une des raisons de la colère des Rhodaniens est le tacle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah non sanctionné ni par l’arbitre, ni par la VAR.

Présent face aux médias, Rouault a donné sa version des faits. « J’ai pas revu l’image. Je sais que je le touche un peu, mais je ne sais pas où exactement. Mais bon, si la VAR et l’arbitre n’ont rien dit, c’est que ça va. Ou alors, ils se sont trompés mais ce n’est pas moi qui décide… », a-t-il confié en zone mixte, à l’issue de la rencontre.

