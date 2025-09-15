Menu Rechercher
OL : la sortie moqueuse de Corentin Tolisso contre Stéphanie Frappart

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Tolisso @Maxppp
Rennes 3-1 Lyon

Dire que la rencontre entre l’OL et Rennes ce dimanche a été mal arbitré est un doux euphémisme. En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le Stade rennais s’est imposé face à des Gones réduits à dix après l’expulsion controversée de Tyler Morton à la 76e minute de jeu (3-1). L’un des autres faits de jeu qui a provoqué l’ire des Lyonnais est la non-expulsion d’Anthony Rouault après une semelle haute sur le jeune Khalis Merah.

Corentin Tolisso

" ça glisse " 😭😱
Ce lundi, la FFF a d’ailleurs affirmé qu’il s’agissait bien d’une erreur et que l’ancien Toulousain aurait dû être exclu pour cette faute. En parallèle, la 3F a publié les vidéos de l’intervention VAR de Stéphanie Frappart dans cette rencontre. Sur cette action litigieuse, l’arbitre française explique que la semelle "glisse" et ne vaut pas un carton rouge. Une réaction qui a eu le don de faire réagir Corentin Tolisso. Sur X (ex-Twitter), le capitaine lyonnais s’est amusé de cette réponse qui ne lui convainc visiblement guère.

