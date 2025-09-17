Commission de discipline : Tyler Morton connaît sa sanction
La commission de discipline de la LFP a tranché. Expulsé lors de la défaite polémique de l’OL face à Rennes (3-1), dimanche, pour un tacle par derrière sur Kader Meïté, Tyler Morton connaît sa sanction. Le champion d’Europe Espoirs est suspendu un match ferme, plus un autre avec sursis.
À noter que Darlin Yongwa, expulsé contre l’OM pour un ceinturage dans la surface lorientaise sur Amir Murillo, a lui écopé de deux matchs de suspension ferme, comme le Toulousain Alexis Vossah. Le défenseur brésilien du PFC, Otávio Ataide, a été suspendu une rencontre ferme plus une avec sursis comme Morton, alors que Josué Casimir et Lucas Högsberg ont, eux, écopé d’un match ferme.
Le compte-rendu complet de la commission de discipline :
Réunie ce mercredi 17 septembre 2025, la Commission de Discipline a pris les décisions suivantes :
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Deux matchs de suspension ferme
Darlin YONGWA (FC Lorient)
Alexis VOSSAH (Toulouse FC)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Tyler MORTON (Olympique Lyonnais)
Otávio ATAIDE (Paris FC)
Un match de suspension ferme
Josué CASIMIR (AJ Auxerre)
Lucas HOGSBERG (RC Strasbourg Alsace)
LIGUE 2 BKT
Deux matchs de suspension ferme
Tom POUILLY (Pau FC)
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Joseph KALULU (Pau FC)
POLICES DES TERRAINS
3e journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – Stade Rennais FC du dimanche 31 août 2025
Comportement des supporters de l’Angers SCO : usage et jets d’engins pyrotechniques sur le terrain entraînant une interruption temporaire de la rencontre
Fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa
La sanction prend effet immédiatement.
4e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Amiens SC du vendredi 29 août 2025
Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : expressions orales constatées
Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson
