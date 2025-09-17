Commission de discipline : Tyler Morton connaît sa sanction

La commission de discipline de la LFP a tranché. Expulsé lors de la défaite polémique de l’OL face à Rennes (3-1), dimanche, pour un tacle par derrière sur Kader Meïté, Tyler Morton connaît sa sanction. Le champion d’Europe Espoirs est suspendu un match ferme, plus un autre avec sursis.

La suite après cette publicité

À noter que Darlin Yongwa, expulsé contre l’OM pour un ceinturage dans la surface lorientaise sur Amir Murillo, a lui écopé de deux matchs de suspension ferme, comme le Toulousain Alexis Vossah. Le défenseur brésilien du PFC, Otávio Ataide, a été suspendu une rencontre ferme plus une avec sursis comme Morton, alors que Josué Casimir et Lucas Högsberg ont, eux, écopé d’un match ferme.

Le compte-rendu complet de la commission de discipline :

Réunie ce mercredi 17 septembre 2025, la Commission de Discipline a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Darlin YONGWA (FC Lorient)

Alexis VOSSAH (Toulouse FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Tyler MORTON (Olympique Lyonnais)

Otávio ATAIDE (Paris FC)

Un match de suspension ferme

Josué CASIMIR (AJ Auxerre)

Lucas HOGSBERG (RC Strasbourg Alsace)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Tom POUILLY (Pau FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Joseph KALULU (Pau FC)

POLICES DES TERRAINS

3e journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – Stade Rennais FC du dimanche 31 août 2025

Comportement des supporters de l’Angers SCO : usage et jets d’engins pyrotechniques sur le terrain entraînant une interruption temporaire de la rencontre

Fermeture pour un match ferme de la partie basse de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa

La suite après cette publicité

La sanction prend effet immédiatement.

4e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Amiens SC du vendredi 29 août 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : expressions orales constatées

La suite après cette publicité

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson