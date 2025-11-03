Menu Rechercher
Commenter 20
Ligue 1

L’OL va observer Endrick

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick @Maxppp

Endrick rebondira-t-il cet hiver ? Cette fois, le départ du Brésilien est acté et le Real Madrid a déjà fixé ses conditions : ce sera un prêt, mais sans option d’achat. Un détail qui aurait fait fuir Manchester United et Aston Villa selon ESPN Brésil. Comme c’est annoncé par la presse brésilienne, l’Olympique Lyonnais tient donc toujours la corde.

La suite après cette publicité

Les Gones savent que la concurrence sera féroce, mais ESPN Brésil nous apprend que les septuples champions de France étudient cette piste à fond. Le média affirme en effet qu’un des adjoints de Paulo Fonseca a été spécialement chargé de regarder tous les matches d’Endrick avec le Real Madrid et Palmeiras afin de monter un dossier sur le style de jeu de l’attaquant de 19 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Real Madrid
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier