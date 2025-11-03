L’OL va observer Endrick

Où Endrick rebondira-t-il cet hiver ? Cette fois, le départ du Brésilien est acté et le Real Madrid a déjà fixé ses conditions : ce sera un prêt, mais sans option d’achat. Un détail qui aurait fait fuir Manchester United et Aston Villa selon ESPN Brésil. Comme c’est annoncé par la presse brésilienne, l’Olympique Lyonnais tient donc toujours la corde.

Les Gones savent que la concurrence sera féroce, mais ESPN Brésil nous apprend que les septuples champions de France étudient cette piste à fond. Le média affirme en effet qu’un des adjoints de Paulo Fonseca a été spécialement chargé de regarder tous les matches d’Endrick avec le Real Madrid et Palmeiras afin de monter un dossier sur le style de jeu de l’attaquant de 19 ans.