Mercato OL : le Real Madrid annonce la couleur pour Endrick

Le mercato d’hiver est dans pratiquement deux mois. Mais avec le dossier Endrick, on tient déjà un feuilleton qui passionne les foules. Tout a commencé mercredi dernier lorsque plusieurs médias, ESPN en tête, ont révélé que l’Olympique Lyonnais discute avec le Brésilien et le Real Madrid de la possibilité de l’accueillir en prêt en janvier prochain. Une information que nous avons confirmée, en précisant que l’attaquant de 19 ans donne sa priorité aux Gones, qui peuvent lui offrir des garanties concernant son temps de jeu. Ce qui est primordial pour lui à quelques mois de la Coupe du Monde 2026.

Nous vous avons aussi expliqué que de nombreux clubs sont intéressés par Endrick dans les grands championnats européens. Il a aussi des pistes en Russie, au Moyen-Orient, en MLS, au Brésil ou encore au Mexique. Mais son entourage a d’ores et déjà écarté ces options, puisque l’idée est de rester sur le Vieux continent et de jouer une coupe d’Europe. Tout cela est donc une excellente nouvelle pour Lyon, qui a les faveurs de l’international auriverde. Un joueur qui a d’ailleurs disputé ses premières minutes de la saison samedi soir lors de la victoire 4 à 0 face à Valence.

Le Real Madrid ne veut pas encore trancher pour Endrick

Abonné à l’infirmerie puis au banc de touche (8 rencontres sans entrer en jeu) depuis l’arrivée de Xabi Alonso, il est entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, durant 11 minutes. Sa dernière apparition remontait à 167 jours. Ceci est donc une bonne nouvelle pour le joueur, qui vivait très difficilement sa situation et rongeait son frein. D’autant que Gonzalo Garcia était passé devant lui dans la hiérarchie des attaquants. Son entrée en jeu est donc une bonne chose pour Endrick, qui n’écarte pas la possibilité de rester dans la capitale espagnole si sa situation venait à évoluer. Le Real Madrid, qu’on a finalement peu entendu concernant les rumeurs de départ du Brésilien, a les cartes en mains. Les derniers échos venus de la presse espagnole ont révélé que les Merengues préféraient un prêt en Liga pour Endrick, qui aura la nationalité espagnole dans 6 mois.

De plus, il a été dit que les Merengues ne veulent pas le vendre et souhaitent éventuellement un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. Ce lundi, The Athletic fait de nouvelles révélations. Sous les plumes des journalistes spécialistes du club merengue Guillermo Rai et Mario Cortegana, le média réputé pour son sérieux explique que «le Real Madrid ne souhaite pas encore prendre de décision définitive avec Endrick». L’écurie espagnole, qui va trancher avec Xabi Alonso, estime avoir beaucoup dépensé d’argent pour le Brésilien. Il a été acheté 35 M€, auxquels il faut ajouter 25 M€ de bonus. Le Real Madrid en aurait déjà versé la moitié, soit 12,5 M€. Un investissement important sur un talent en devenir. Les Madrilènes réfléchissent donc encore à la meilleure option, alors même que certains médias ont annoncé ce week-end qu’une décision serait prise dans la semaine pour Endrick. Le Real Madrid calme visiblement tout le monde et attend de voir comment la situation du joueur va évoluer. La suite au prochain épisode…