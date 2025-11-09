Menu Rechercher
BL : Fribourg enfonce Sankt Pauli dans la crise

Par Aurélien Macedo
Maximilian Eggestein @Maxppp
Fribourg 2-1 Sankt Pauli

La 10e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un duel d’équipes en méforme. Incapable de gagner sur les 5 derniers matches avec 4 nuls et une défaite, Fribourg recevait Sankt Pauli. Le club basé à Hambourg restait, lui, sur une terrible série de 7 défaites de rang. Cette rencontre a été assez agitée. Juste avant la pause, Yuito Suzuki s’est distingué pour ouvrir le score pour Fribourg (40e).

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Francfort Francfort 14 9 +3 4 2 3 22 19
9 Logo Cologne Cologne 14 10 +2 4 2 4 17 15
10 Logo Fribourg Fribourg 13 10 -1 3 4 3 13 14
11 Logo Union Berlin Union Berlin 12 10 -4 3 3 4 13 17
12 Logo M'gladbach M'gladbach 9 10 -6 2 3 5 13 19
Les locaux ont même doublé la mise au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Maximilian Eggestein (50e). Malmené, Sankt Pauli s’est tout de même révolté et Louis Oppie (69e) a relancé les débats. Cela n’a toutefois pas suffi. Fribourg s’impose (2-1) et remonte au 10e rang quand Sankt Pauli reste 16e et barragiste.

