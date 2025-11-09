BL : Fribourg enfonce Sankt Pauli dans la crise

La 10e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un duel d’équipes en méforme. Incapable de gagner sur les 5 derniers matches avec 4 nuls et une défaite, Fribourg recevait Sankt Pauli. Le club basé à Hambourg restait, lui, sur une terrible série de 7 défaites de rang. Cette rencontre a été assez agitée. Juste avant la pause, Yuito Suzuki s’est distingué pour ouvrir le score pour Fribourg (40e).

Les locaux ont même doublé la mise au retour des vestiaires par l’intermédiaire de Maximilian Eggestein (50e). Malmené, Sankt Pauli s’est tout de même révolté et Louis Oppie (69e) a relancé les débats. Cela n’a toutefois pas suffi. Fribourg s’impose (2-1) et remonte au 10e rang quand Sankt Pauli reste 16e et barragiste.