Toulouse : Carles Martinez Novell évoque la suspension d’Aron Donnum

Accroché par Lorient ce dimanche avec le Téfécé (1-1), Carles Martinez Novell a dû composer sans l’un de ses hommes forts, Aron Donnum. Le Norvégien, suspendu après une accumulation de cartons jaunes, était en pleine polémique après les incidents face au Havre, qui l’avait accusé d’un acte à caractère raciste après un geste envers Simon Ebonog. Interrogé sur l’absence de son ailier norvégien, l’entraîneur du Tef a regretté son absence.

La suite après cette publicité

«Évidemment, Aron est très important pour nous. Il peut jouer piston, ailier, à l’intérieur… Mais il faut accepter qu’il ne sera pas avec nous et que d’autres joueurs vont prendre la suite, a expliqué Martinez Novell en conférence de presse. Avant d’ajouter : On ne pourra pas demander à un joueur de faire pareil qu’Aron, mais il faudra que ceux qui joueront donnent de bonnes options sur le terrain pour bien attaquer et arriver dans la surface». Pour rappel, la commission d’éthique de la FFF s’est saisi du dossier la semaine dernière.