Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

L1 : Lorient et Toulouse se quittent bons amis

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Yann Gboho avec Toulouse @Maxppp
Lorient 1-1 Toulouse

Ce dimanche de 12e journée de Ligue 1 démarrait par un duel entre deux équipes pas spécialement en forme… Lorient, engouffré dans le bas du tableau et orphelin de victoire depuis cinq journées, accueillait ainsi une équipe de Toulouse installée en milieu de tableau, mais sur une série de trois rencontres sans gagner. Et, sans trop de surprise, ce duel s’est conclu sur un match nul 1-1.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
10 Logo Toulouse Toulouse 16 12 +2 4 4 4 18 16
16 Logo Lorient Lorient 10 12 -12 2 4 6 14 26

Une rencontre assez pauvre en spectacle, et les deux réalisations de l’après-midi sont d’ailleurs survenues sur penalty. D’abord via Pablo Pagis pour les Bretons, juste avant la pause (1-0, 44e). En deuxième période, c’est Djibril Sidibé qui a permis aux siens d’égaliser depuis le point de penalty (1-1, 65e). Avec ce point du nul, Toulouse reste à la dixième place, alors que les Merlus pourraient se retrouver relégables en cas de victoire de Metz contre Nice.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Toulouse
Lorient

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Toulouse Logo Toulouse
Lorient Logo Lorient
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier