L1 : Lorient et Toulouse se quittent bons amis

Ce dimanche de 12e journée de Ligue 1 démarrait par un duel entre deux équipes pas spécialement en forme… Lorient, engouffré dans le bas du tableau et orphelin de victoire depuis cinq journées, accueillait ainsi une équipe de Toulouse installée en milieu de tableau, mais sur une série de trois rencontres sans gagner. Et, sans trop de surprise, ce duel s’est conclu sur un match nul 1-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Toulouse 16 12 +2 4 4 4 18 16 16 Lorient 10 12 -12 2 4 6 14 26

Une rencontre assez pauvre en spectacle, et les deux réalisations de l’après-midi sont d’ailleurs survenues sur penalty. D’abord via Pablo Pagis pour les Bretons, juste avant la pause (1-0, 44e). En deuxième période, c’est Djibril Sidibé qui a permis aux siens d’égaliser depuis le point de penalty (1-1, 65e). Avec ce point du nul, Toulouse reste à la dixième place, alors que les Merlus pourraient se retrouver relégables en cas de victoire de Metz contre Nice.