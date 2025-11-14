Menu Rechercher
TFC : l’horrible blessure d’Abu Francis avec le Ghana

Japon 2-0 Ghana

Ce vendredi, le Ghana, qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026, affrontait le Japon dans un match amical. Une rencontre que les Black Stars ont perdue 2 buts à 0 après des réalisations du Monégasque Minamino et de Doan. Cependant, le Ghanéen Abu Francis (24 ans) a perdu bien plus qu’un match.

Ibrahim Sannie Daara
📽 A scary and heartbreaking injury for #Ghana winger Francis Abu in the friendly against #Japan. 😳 😭💔 🇬🇭

#BlackStars #WorldCup2026
Alors que les Nippons menaient 1-0 à la 50e minute, le milieu de Toulouse a tenté de contrer une tentative de frappe d’Aoi Tanaka. Malheureusement pour lui, sa jambe s’est alors fracturée. Une grave blessure qui risque fortement de remettre en question la présence du milieu au Mondial. De son côté, le TFC n’a pas tardé à lui envoyer un message de soutien sur ses réseaux sociaux. «Les images sont terribles et nous t’envoyons toutes nos forces et toutes nos pensées Francis ! Tout le Club sera à tes côtés pour surmonter cette épreuve !»

Matchs Amicaux
Japon
Ghana
Toulouse
Abu Francis

