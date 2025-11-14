Lionel Messi et l’Argentine provoquent une indignation XXL en Angola

Cet après-midi, l’Argentine affronte l’Angola à partir de 17h. Un match exceptionnel et de prestige pour ce pays du sud de l’Afrique, 90e du classement FIFA. Mais si les 50 000 places du stade du 11 Novembre ont trouvé preneur en quelques minutes et que le prix des billets revendus au marché noir doit sans doute atteindre des sommets (revendus 20 fois plus cher selon certains), ce match amical, organisé dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’indépendance du pays africain, ne passe pas chez beaucoup d’Angolais. L’été dernier, alors que la tenue de la rencontre n’avait pas été officiellement confirmée, plusieurs groupes d’activistes angolais avaient sollicité la fédération argentine (AFA) afin de lui demander de reconsidérer sa participation à ce match. Ces groupes entendaient dénoncer un gouvernement exerçant une répression systématique envers sa population lors des manifestations. Une répression ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de citoyens angolais. Ces activistes espéraient donc voir les champions du monde en titre faire machine arrière, ce qui aurait été perçu comme « un noble geste de solidarité internationale et de respect des droits humains ».

Mais les 12 M€ promis par l’Angola à l’AFA pour la tenue de ce match ont fait la différence. Cet après-midi, Lionel Messi est même annoncé titulaire. L’événement a donc logiquement suscité l’indignation au sein du pays selon l’édition du jour d’O Jogo. Les Angolais ne roulent pas sur l’or et voir leur pays débourser environ 17 M€ pour ce match plus les frais de voyage, d’hébergement et de sécurité est un scandale. Le média portugais ajoute que plusieurs citoyens se mobilisent pour crier «nous avons faim» pendant la rencontre. Une volonté de s’indigner qui se heurtera sans doute aux autorités puisque le journal angolais Novo Jornal assure que «le gouvernement s’est déjà coordonné avec les forces de sécurité (trois mille agents seront déployés pour l’événement) afin d’étouffer autant que possible tous les foyers de protestation pendant la rencontre». Ambiance…