Argentine, Strasbourg : Valentín Barco, la furia albiceleste de la Meinau

Pur produit du centre de formation de Boca Juniors, Valentin Barco a toujours été annoncé comme un grand espoir du football argentin au poste de latéral gauche. Arrivé à Brighton en janvier 2024, où il a disputé 6 matches de Premier League avant d’être prêté au Séville FC, le gaucher d’1m70 a finalement définitivement posé ses valises en Alsace le 2 juillet dernier. Souffle venu du Sud, l’éclat de Rosario illumine désormais les soirées strasbourgeoises et les pensionnaires de la Meinau sont unanimes : Barco ne joue pas au football, il danse. Dans ses chevauchées, on entend ainsi le murmure de la pampa et la fièvre des stades argentins. Alors quand l’Albiceleste l’appelle, ce n’est pas un hasard, mais bien la reconnaissance d’un talent rare, né pour briller.

Convoqué par Lionel Scaloni pour ce rassemblement du mois de novembre, celui qui soufflera sur sa 22e bougie le 23 juillet prochain pourrait ainsi prendre part à la rencontre de gala opposant l’Argentine à l’Angola, ce vendredi 14 novembre. Du côté de Luanda, Barco, d’ores et déjà considéré comme l’une des révélations de la saison en Ligue 1, aura ainsi l’occasion de poursuivre son irrésistible ascension. Pilier essentiel du collectif dirigé par Liam Rosenior et titulaire indiscutable sous la tunique strasbourgeoise, le numéro 32 du RCSA continue, en effet, d’impressionner tous les observateurs depuis son arrivée dans l’Est de la France. Polyvalent, l’international argentin (1 sélection), appelé pour la première fois en mars 2024, incarne finalement l’excellent début de saison du Racing (4e de Ligue 1 après 12 journées).

La Coupe du Monde en ligne de mire

«Je suis très fier de l’équipe, et de Joaquin et Valentin. Ils incarnent parfaitement ce que je veux : ce sont des footballeurs exceptionnels, techniquement au-dessus, mais surtout, ils travaillent énormément. Ils ne s’arrêtent jamais de courir. Colo (Barco) est un joueur fantastique, on la encore vu ce soir avec son but. C’est une bonne chose quand la menace peut arriver de plusieurs joueurs», confiait d’ailleurs Rosenior après la victoire des siens face à Auxerre. Désormais installé au cœur du jeu par son entraîneur, Barco rayonne et sa complicité technique évidente avec son attaquant et compatriote Joaquin Panichelli se dévoile chaque semaine un peu plus. Les 10 M€ payés par Strasbourg pour lever l’option d’achat paraissent désormais dérisoires. Déjà réputé pour sa fougue et sa qualité technique, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 brille, aussi, par sa capacité à allier intensité défensive et créativité offensive, faisant finalement de lui un joueur complet.

Autant de qualités qui ne laissent d’ailleurs pas insensibles. Dernièrement, TyC Sports affirmait, à ce titre, que le Bayern Munich était répertorié comme l’un des courtisans du joueur et l’avait déjà supervisé à plusieurs reprises. En attendant de voir jusqu’où l’Argentin ira, Valentín Barco - auteur de 4 passes décisives et 1 but en 16 rencontres toutes compétitions confondues - va lui profiter de cette nouvelle convocation pour prouver à son sélectionneur qu’un rêve - celui de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine - peut devenir réalité. Une chose est sûre, à Strasbourg, il est d’ores et déjà devenu bien plus qu’une promesse : un véritable leader en devenir.