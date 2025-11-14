Strasbourg : Grégory Thil quitte déjà son poste

Débarqué cet été dans un rôle de responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg à la place de Loïc Désiré, l’ancien joueur de Dijon et Bologne Grégory Thil n’a pas fait long feu à ce poste. Selon les informations de l’Équipe, Strasbourg vient de rompre d’un commun accord son contrat sans qu’aucune raison ne soit connue.

Pour rappel, lors de son passage au même poste du côté du RC Lens, Thil s’était distingué en dénichant Abdukodir Khusanov pour 100 000 euros. Mais cela n’a pas suffi à convaincre Strasbourg de lui faire confiance. Le club alsacien semble surtout utiliser son réseau anglais avec notamment Chelsea à la manœuvre.