Strasbourg : ça tape déjà à la porte pour Valentin Barco

Sa louche magnifique face au PSG vendredi dernier a déjà fait le tour du monde. Valentin Barco a illuminé le Parc des Princes de sa classe. Celle qu’avaient pu apercevoir les supporters de Boca Juniors avant son départ, très précoce et conclu dans le conflit, pour Brighton. Là-bas, Barco n’a pas existé, tout comme du côté du FC Séville où il avait été prêté la saison suivante. Ce n’est qu’à Strasbourg qu’il a retrouvé le goût du football.

Désormais installé au cœur du jeu par Liam Rosenior, Barco rayonne et sa complicité technique évidente avec son attaquant et compatriote Joaquin Panichelli se dévoile chaque semaine un peu plus. Les 10 M€ payés par Strasbourg pour lever l’option d’achat paraissent désormais dérisoires. Si sa valeur marchande sur Transfermarkt s’élève à 15 M€, les dirigeants strasbourgeois ne négocieraient pas sous la barre des 40 M€ en cas d’approche l’été prochain.

Le Bayern le surveille

Il faut dire que Barco a signé jusqu’en 2029 et qu’il n’y a pour l’instant aucune raison de se presser à la vendre. Mais les intérêts se font jour. Ainsi, le Bayern Munich est répertorié comme l’un des courtisans du joueur et l’a supervisé à plusieurs reprises selon TyC Sports. La prestation étincelante de Barco contre le PSG devrait prochainement allonger la liste des clubs intéressés par son pied gauche et sa polyvalence.

Auteur de deux passes décisives cette saison en Ligue 1, le joueur de 21 ans a un rêve : participer à la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine. Son sélectionneur Lionel Scaloni assure le surveiller, même si dans la presse argentine, on le considère visiblement encore exclusivement comme un latéral gauche. Barco, c’est pourtant bien plus que cela.