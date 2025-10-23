Strasbourg - Jagiellonia : les compositions officielles

La Coupe d’Europe, « la vraie », est de retour à la Meinau ce soir, 2 mois après le barrage face à Bröndby ! Strasbourg accueille les Polonais de Jagiellonia à 18h45 pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Conférence. 3 semaines après leur entame réussie chez le Slovan Bratislava (2-1), les Alsaciens veulent continuer à faire le plein, eux qui restent sur une performance aboutie mais frustrante au Parc des Princes vendredi dernier (3-3).

La suite après cette publicité

Liam Rosenior doit toujours composer avec les absences de son capitaine Emanuel Emegha en pointe, ainsi que celle de Mamadou Sarr en défense centrale. C’est donc Guéla Doué, auteur d’une performance remarquée contre le PSG, qui récupère le brassard au sein d’une équipe largement remaniée par l’entraîneur anglais, qui a opéré 7 changements ce soir. Les seuls rescapés dans ce qui devrait être un 4-2-3-1 sont Mike Penders dans le but, Guéla Doué dans le couloir droit, Lucas Hogsberg (aligné dans la charnière avec Andrew Omobamidele) et Abdoul Ouattara au poste de latéral gauche.

C’est donc tout le milieu et le secteur offensif qui ont été changés par le coach du Racing, dans un calendrier chargé, avec notamment une journée de Ligue 1 en semaine mercredi prochain. On pourrait voir Kendry Paez occuper la pointe, accompagné par Sebastian Nanasi et Martial Godo sur les ailes, tandis que Félix Lemaréchal sera en soutien au poste de numéro 10, devant un double pivot composé de Rafael Luis et Mathis Amougou. La certitude de ce dispositif reste relative en raison des nombreux changements et de la capacité de l’entraîneur britannique à brouiller les pistes.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders - Doué (cap.), Hogsberg, Omobamidele, Ouattara - Amougou, Rafael Luis - Nanasi, Lemaréchal, Godo - Paez.

La suite après cette publicité

Jagiellonia (4-2-3-1) : Piekutowski - Wojtuszek, Vital, Stojinovic, Wdowik - Flach, Romanczuk (cap.) - Pozo, Imaz, Pietuszewski - Pululu.