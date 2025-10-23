Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Barça : le gros chèque perdu à cause de l’annulation du match à Miami

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Fermin @Maxppp

Les joueurs de Liga et les fans ont eu gain de cause : le match entre Villarreal et le FC Barcelone qui devait se jouer à Miami le 21 décembre prochain se jouera finalement au stade de La Ceramica, chez le Sous-Marin Jaune. C’est la Liga qui a rendu la nouvelle officielle mardi soir, alors que la polémique ne cessait d’enfler concernant la délocalisation de ce match.

La suite après cette publicité

Et comme l’explique AS, c’est un coup dur financier pour le FC Barcelone. Le club s’attendait ainsi à récupérer une somme comprise entre 5 et 6 millions d’euros grâce à l’organisation de ce match en terre américaine. Ce qui aurait notamment bien compensé les pertes en billetterie des matchs contre Getafe et Valence, disputés au stade Johan Cruyff. Joan Laporta doit donc s’asseoir sur un joli chèque…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier