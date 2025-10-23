Barça : le gros chèque perdu à cause de l’annulation du match à Miami

Les joueurs de Liga et les fans ont eu gain de cause : le match entre Villarreal et le FC Barcelone qui devait se jouer à Miami le 21 décembre prochain se jouera finalement au stade de La Ceramica, chez le Sous-Marin Jaune. C’est la Liga qui a rendu la nouvelle officielle mardi soir, alors que la polémique ne cessait d’enfler concernant la délocalisation de ce match.

La suite après cette publicité

Et comme l’explique AS, c’est un coup dur financier pour le FC Barcelone. Le club s’attendait ainsi à récupérer une somme comprise entre 5 et 6 millions d’euros grâce à l’organisation de ce match en terre américaine. Ce qui aurait notamment bien compensé les pertes en billetterie des matchs contre Getafe et Valence, disputés au stade Johan Cruyff. Joan Laporta doit donc s’asseoir sur un joli chèque…