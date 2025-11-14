Amical : sans Hakimi ni Aguerd, le Maroc domine le Mozambique et s’offre une 17e victoire de suite

Sur la zone Afrique, si le Cameroun, le Nigéria, le Gabon et la RDC s’affrontaient lors des barrages du Mondial 2026, pour les autres sélections, cette trêve de novembre devait servir d’ultime préparation avant la CAN 2025 au Maroc. Les Lions de l’Atlas justement recevaient, dans leur nouveau stade de Tanger inauguré pour l’occasion, le Mozambique. Sans Achraf Hakimi et Nayef Aguerd, les cadres de la défense, le Maroc n’a pas tremblé.

Les hommes de Walid Regragui se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à Azzedine Ounahi, toujours excellent lorsqu’il évolue sous la tunique marocaine. Avec ce nouveau succès, le Maroc, qui détenait depuis la dernière trêve le record de victoires consécutives, prolonge sa série avec un 17e succès de rang. Pas mal. Et cela pourrait continuer avec la rencontre de mardi prochain face à l’Ouganda.