PSG : pourquoi Matvey Safonov a été libéré par la Russie

Titulaire hier soir lors du match amical entre la Russie et le Pérou, Matvey Safonov a vécu une soirée difficile. Coupable d’une bourde, le portier parisien s’est attiré les foudres de son sélectionneur et de la presse locale. Ce jeudi, on apprenait même que le Russe ne figurait pas dans le groupe convoqué pour le match face au Chili. Pour autant, selon les dernières informations du Parisien, ce retour n’est pas une sanction.

Au sein du club parisien, on affirme, en effet, qu’il était convenu que Safonov ne dispute que la première rencontre, suivant la logique du sélectionneur russe, habitué à changer son équipe d’un match à l’autre. Le PSG l’a, par ailleurs, autorisé à séjourner quelques jours en Russie aux côtés de sa famille et notamment sa fille de quatre ans, restée au pays. Le dernier rempart de 26 ans fera son retour pour préparer la réception du HAC lors de la 13e journée de Ligue 1.