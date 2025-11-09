Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick a tiré les oreilles à un joueur

Par Max Franco Sanchez
Les temps sont un peu compliqués à Barcelone. Plus tôt cette semaine, des informations assez intéressantes sont parues outre-Pyrénées, évoquant notamment un agacement d’Hansi Flick avec certains joueurs, qui pouvait aller jusqu’à pousser l’Allemand à démissionner. Si ces rumeurs ont été balayées d’un revers de la main par le principal concerné et par le président Joan Laporta, El Nacional explique que le tacticien germanique a recadré un de ses joueurs récemment.

Il s’agit de Marcus Rashford. Le média catalan indique que Flick a fait savoir à l’Anglais qu’il doit plus se donner en défense. Le joueur prêté par Manchester United, dont l’avenir est flou, doit mettre plus d’intensité et prendre le pressing plus au sérieux pour l’équilibre de l’équipe selon son coach. Face au Celta ce soir (21h), le joueur des Three Lions aura l’occasion de montrer qu’il a compris les consignes de son entraîneur. Ou pas…

