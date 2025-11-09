Bologne : Jonathan Rowe s’est blessé !

Titularisé pour la première fois avec Bologne face à Naples, Jonathan Rowe a livré une entame de match prometteuse, se montrant dangereux à plusieurs reprises et frôlant même l’ouverture du score face à Milinkovic-Savic. Arrivé cet été en provenance de Marseille, l’ailier anglais espérait profiter de cette opportunité pour débloquer son compteur sous les couleurs rossoblu.

La suite après cette publicité

Mais avant la pause, Rowe a dû quitter ses coéquipiers, victime d’une douleur à la cuisse droite. Malgré une tentative de poursuivre, il a finalement été remplacé à la mi-temps par Cambiaghi. Le club a précisé après la rencontre que le joueur souffrait d’une contracture musculaire, un coup d’arrêt pour le jeune ailier dans sa quête de continuité.