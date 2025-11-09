Menu Rechercher
Serie A

Bologne : Jonathan Rowe s’est blessé !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jonathan Rowe à Bologne @Maxppp

Titularisé pour la première fois avec Bologne face à Naples, Jonathan Rowe a livré une entame de match prometteuse, se montrant dangereux à plusieurs reprises et frôlant même l’ouverture du score face à Milinkovic-Savic. Arrivé cet été en provenance de Marseille, l’ailier anglais espérait profiter de cette opportunité pour débloquer son compteur sous les couleurs rossoblu.

Mais avant la pause, Rowe a dû quitter ses coéquipiers, victime d’une douleur à la cuisse droite. Malgré une tentative de poursuivre, il a finalement été remplacé à la mi-temps par Cambiaghi. Le club a précisé après la rencontre que le joueur souffrait d’une contracture musculaire, un coup d’arrêt pour le jeune ailier dans sa quête de continuité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
