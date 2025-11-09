Real Madrid : Xabi Alonso est au fond du trou

Sur le papier, d’un point de vue purement comptable et statistique, le Real Madrid réalise une bonne saison. Les Merengues caracolent en tête de la Liga, avec 5 points d’avance sur le FC Barcelone, et sont aussi bien positionnés en Ligue des Champions, avec une septième place. Mais les sensations laissées par l’équipe de Xabi Alonso ne sont pas totalement positives. Face à Liverpool en milieu de semaine, pour celle qui était seulement la deuxième défaite de la saison, les Merengues ont encore inquiété l’opinion publique madrilène, déçue par le jeu proposé par leurs joueurs.

Une tendance déjà en place même lors des rencontres que l’équipe remporte, et les promesses de jeu formulées par Xabi Alonso à son arrivée ne sont pas totalement respectées. Dans le même temps, la presse locale évoque aussi des frictions dans le vestiaire entre certains cadres et l’ancien milieu de terrain, dont la gestion humaine est un peu critiquée en interne. L’affaire Vinicius Jr a aussi beaucoup fait parler.

Alonso, très inquiet

Et la presse espagnole évoque un Xabi Alonso très inquiet. De façon globale, elle estime que le coach, enjoué et enthousiaste à son arrivée, affiche désormais un autre visage. En conférence de presse, il se contente ainsi de réponses courtes et froides, montrant clairement qu’il n’est pas à l’aise. Un changement d’attitude clairement souligné par la Cadena SER et le journaliste Tomas Roncero par exemple.

Un constat partagé par d’autres médias, qui témoigne d’une situation un peu compliquée à gérer en interne. En plus des soucis d’égo dans le vestiaire, Alonso a aussi des problèmes purement sportifs, notamment au milieu de terrain, où il ne sait pas vraiment qui utiliser dans les gros matchs pour ne pas se faire dominer. Le match face au Rayo Vallecano cet après-midi (16h15) peut être une occasion de tester de nouveaux schémas et de nouvelles compositions, mais aussi et surtout de dissiper un peu les doutes après la défaite à Anfield…