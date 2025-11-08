BL : Harry Kane sauve le Bayern Munich, festival du Bayer Leverkusen, Dortmund déçoit à Hambourg

Spectaculaire après-midi de Bundesliga lors de cette 10ᵉ journée, marquée par un scénario renversant au Stadion An der Alten Försterei, où le Bayern Munich a évité sa première défaite de la saison face à un Union Berlin valeureux (2-2). Les Berlinois, portés par leur public, pensaient tenir l’exploit après un doublé du défenseur Danilho Doekhi (27ᵉ, 83ᵉ) qui avait fait exploser les tribunes. Entre-temps, Luis Díaz (38e) avait déjà permis aux Bavarois de revenir une première fois dans la partie. Mais c’était sans compter sur la détermination du Bayern de Vincent Kompany, qui a poussé jusqu’au bout malgré un match globalement décevant. Au bout du temps additionnel, Harry Kane a arraché l’égalisation d’une tête puissante à la 90e+3 minute, maintenant l’invincibilité bavaroise et sauvant un point inespéré. L’Union, exemplaire dans l’intensité et l’organisation, pourra nourrir des regrets, tant la victoire lui tendait les bras. À Sinsheim, Hoffenheim a également réalisé une belle performance en dominant Leipzig (3-1). Menés dès la 9e minute après l’ouverture du score de Diomandé, les hommes de Christian Ilzer ont renversé la situation avec autorité. Amir Hajdari (20e) a remis les siens à hauteur, avant que Tim Lemperle (38e) ne concrétise la domination locale. En seconde période, Grischa Prömel (79e) a scellé le succès d’Hoffenheim, qui s’installe solidement dans le haut du tableau. Leipzig, trop inconstant, voit son élan freiné après une série encourageante.

La suite après cette publicité

De son côté, le Bayer Leverkusen a déroulé un véritable festival offensif face à Heidenheim, balayé (6-0) au BayArena. Les hommes de Kasper Hjulmand n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, portés par un Patrik Schick irrésistible (2e, 22e) et un Ibrahim Maza en feu (45+1e, 53e). Jonas Hofmann (16e) et Emanuel Poku (27e) ont complété la démonstration collective d’un Leverkusen impressionnant de maîtrise. Heidenheim, dépassé dans tous les compartiments du jeu, n’a jamais existé. Enfin, au Volksparkstadion, le Borussia Dortmund a laissé filer deux points en toute fin de match face au Hambourg (1-1). Les hommes de Niko Kovač avaient pourtant fait le plus dur grâce à Carney Chukwuemeka, auteur de l’ouverture du score à la 64e minute d’une frappe précise au ras du poteau. Solides sans être brillants, les Borussen semblaient tenir un succès précieux à l’extérieur. Mais le HSV n’a jamais abdiqué et a été récompensé de ses efforts dans un final haletant : Ransford Königsdörffer a égalisé à la 90e+7 minute, déclenchant l’explosion du Volksparkstadion. Un nul arraché au courage qui confirme la combativité des Hambourgeois, tandis que Dortmund, frustré, voit s’envoler une victoire qui lui tendait les bras.