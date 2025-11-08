Menu Rechercher
Bundesliga

BL : Harry Kane sauve le Bayern Munich, festival du Bayer Leverkusen, Dortmund déçoit à Hambourg

Par Valentin Feuillette
2 min.
Vincent Kompany @Maxppp
terminé - 15:30 Union Berlin 2 Bayern Munich 2
terminé - 15:30 Hoffenheim 3 Leipzig 1
terminé - 15:30 Hambourg 1 Dortmund 1
terminé - 15:30 Leverkusen 6 Heidenheim 0

Spectaculaire après-midi de Bundesliga lors de cette 10ᵉ journée, marquée par un scénario renversant au Stadion An der Alten Försterei, où le Bayern Munich a évité sa première défaite de la saison face à un Union Berlin valeureux (2-2). Les Berlinois, portés par leur public, pensaient tenir l’exploit après un doublé du défenseur Danilho Doekhi (27ᵉ, 83ᵉ) qui avait fait exploser les tribunes. Entre-temps, Luis Díaz (38e) avait déjà permis aux Bavarois de revenir une première fois dans la partie. Mais c’était sans compter sur la détermination du Bayern de Vincent Kompany, qui a poussé jusqu’au bout malgré un match globalement décevant. Au bout du temps additionnel, Harry Kane a arraché l’égalisation d’une tête puissante à la 90e+3 minute, maintenant l’invincibilité bavaroise et sauvant un point inespéré. L’Union, exemplaire dans l’intensité et l’organisation, pourra nourrir des regrets, tant la victoire lui tendait les bras. À Sinsheim, Hoffenheim a également réalisé une belle performance en dominant Leipzig (3-1). Menés dès la 9e minute après l’ouverture du score de Diomandé, les hommes de Christian Ilzer ont renversé la situation avec autorité. Amir Hajdari (20e) a remis les siens à hauteur, avant que Tim Lemperle (38e) ne concrétise la domination locale. En seconde période, Grischa Prömel (79e) a scellé le succès d’Hoffenheim, qui s’installe solidement dans le haut du tableau. Leipzig, trop inconstant, voit son élan freiné après une série encourageante.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 28 10 +29 9 1 0 35 6
2 Logo Leipzig Leipzig 22 10 +7 7 1 2 20 13
3 Logo Dortmund Dortmund 21 10 +9 6 3 1 16 7
4 Logo Leverkusen Leverkusen 20 10 +10 6 2 2 24 14
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 19 10 +5 6 1 3 21 16
6 Logo Stuttgart Stuttgart 18 9 +4 6 0 3 14 10
7 Logo Brême Brême 15 10 -3 4 3 3 15 18
8 Logo Francfort Francfort 14 9 +3 4 2 3 22 19
9 Logo Cologne Cologne 14 10 +1 4 2 4 16 15
10 Logo Union Berlin Union Berlin 12 10 -4 3 3 4 13 17
11 Logo Fribourg Fribourg 10 9 -2 2 4 3 11 13
12 Logo M'gladbach M'gladbach 9 10 -5 2 3 5 13 18
13 Logo Hambourg Hambourg 9 10 -7 2 3 5 9 16
14 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 8 10 -6 2 2 6 12 18
15 Logo Augsbourg Augsbourg 7 9 -9 2 1 6 12 21
16 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 9 -10 2 1 6 8 18
17 Logo Mayence Mayence 5 9 -7 1 2 6 10 17
18 Logo Heidenheim Heidenheim 5 10 -15 1 2 7 8 23
Voir le classement complet

De son côté, le Bayer Leverkusen a déroulé un véritable festival offensif face à Heidenheim, balayé (6-0) au BayArena. Les hommes de Kasper Hjulmand n’ont laissé aucune chance à leur adversaire, portés par un Patrik Schick irrésistible (2e, 22e) et un Ibrahim Maza en feu (45+1e, 53e). Jonas Hofmann (16e) et Emanuel Poku (27e) ont complété la démonstration collective d’un Leverkusen impressionnant de maîtrise. Heidenheim, dépassé dans tous les compartiments du jeu, n’a jamais existé. Enfin, au Volksparkstadion, le Borussia Dortmund a laissé filer deux points en toute fin de match face au Hambourg (1-1). Les hommes de Niko Kovač avaient pourtant fait le plus dur grâce à Carney Chukwuemeka, auteur de l’ouverture du score à la 64e minute d’une frappe précise au ras du poteau. Solides sans être brillants, les Borussen semblaient tenir un succès précieux à l’extérieur. Mais le HSV n’a jamais abdiqué et a été récompensé de ses efforts dans un final haletant : Ransford Königsdörffer a égalisé à la 90e+7 minute, déclenchant l’explosion du Volksparkstadion. Un nul arraché au courage qui confirme la combativité des Hambourgeois, tandis que Dortmund, frustré, voit s’envoler une victoire qui lui tendait les bras.

Pub. le - MAJ le
Bundesliga

Bundesliga
Bayern Munich
Leverkusen
Dortmund
Heidenheim
Leipzig
Union Berlin
Hoffenheim
Hambourg

