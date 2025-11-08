BL : M’Gladbach enchaîne contre Cologne

Le Borussia M’Gladbach enchaîne enfin. Après un début de saison catastrophique, les Fohlen ont enfin empoché leur premier succès à Sankt Pauli la semaine dernière (4-0) et devaient enchaîner contre Cologne, à domicile. Et sur un penalty obtenu juste avant la pause, d’abord raté par Tabakovic, Sander ouvrait le score pour Gladbach (1-0, 45e+2).

Grâce à un deuxième penalty, cette fois transformé directement par Diks (2-0, 61e), les Fohlen pouvaient faire le break et un dernier but de Tabakovic permettait à Gladbach de s’envoler et de s’assurer un deuxième succès de suite avant la trêve internationale et prendre la 12e place. Cologne, qui reste coincé au 9e rang, n’a pu faire mieux que de sauver l’honneur en fin de rencontre, encore sur un nouveau penalty transformé par Waldschmidt (3-1, 90e+1).