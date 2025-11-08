Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : M’Gladbach enchaîne contre Cologne

Par Samuel Zemour
1 min.
Oscar Fraulo, au Borussia VfL Mönchengladbach @Maxppp
M'gladbach 3-1 Cologne

Le Borussia M’Gladbach enchaîne enfin. Après un début de saison catastrophique, les Fohlen ont enfin empoché leur premier succès à Sankt Pauli la semaine dernière (4-0) et devaient enchaîner contre Cologne, à domicile. Et sur un penalty obtenu juste avant la pause, d’abord raté par Tabakovic, Sander ouvrait le score pour Gladbach (1-0, 45e+2).

La suite après cette publicité

Grâce à un deuxième penalty, cette fois transformé directement par Diks (2-0, 61e), les Fohlen pouvaient faire le break et un dernier but de Tabakovic permettait à Gladbach de s’envoler et de s’assurer un deuxième succès de suite avant la trêve internationale et prendre la 12e place. Cologne, qui reste coincé au 9e rang, n’a pu faire mieux que de sauver l’honneur en fin de rencontre, encore sur un nouveau penalty transformé par Waldschmidt (3-1, 90e+1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
M'gladbach
Cologne

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Cologne Logo 1. FC Cologne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier