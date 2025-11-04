Enzo Molebe prolonge avec l’OL

Depuis le début de saison, l’OL obtient de bons résultats. Malgré des défaites et des nuls frustrants, le club rhodanien est dans le bon wagon en Ligue 1 et réalise un sans-faute en Ligue Europa. Malgré cette bonne phase, les jeunes attaquants de l’OL ne contribuent pas aux victoires lyonnaises pour l’instant. En effet, Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe n’ont pas grand-chose à se mettre sous la dent avec Paulo Fonseca malgré de bonnes choses montrées par les deux hommes. Le tout avec une concurrence peu féroce en la personne d’un Martin Satriano loin de faire l’unanimité auprès des supporters rhodaniens.

En attendant, le club lyonnais continue de miser sur eux pour l’avenir. Et pour Molebe, formé à l’OL et grand espoir du club, cela s’est matérialisé ce mardi avec une prolongation de contrat jusqu’en 2029 : « l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Enzo Molebe pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2029. (…) Cette prolongation vient récompenser le travail et la progression d’un jeune joueur prometteur, tout en confirmant la volonté du club de s’appuyer sur les talents issus de sa formation. Enzo Molebe incarne pleinement cette nouvelle génération du club, fidèle à l’identité et à l’exigence de performance de l’Olympique Lyonnais. »