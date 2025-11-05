PSG : Daniel Riolo dézingue encore Bradley Barcola

Dépassé au cours du premier acte, le PSG, malgré une supériorité numérique au retour des vestiaires, a rendu les armes, mardi soir, face au Bayern Munich (1-2). Après la rencontre, Daniel Riolo s’est lui focalisé sur la performance de Bradley Barcola, muet en Ligue des Champions depuis le 19 février dernier et un but lors du festival face au Stade Brestois (7-0, barrage retour). «Il est toujours pareil. Il est fort pour prendre l’espace, il réussit certains dribbles, ses accélérations peuvent être tranchantes… mais devant, on n’est pas avec un mec de la trempe de Luis Diaz, de Michael Olise, de Désiré Doué, de Dembélé ou de Saka à Arsenal», a d’abord jugé Riolo dans l’After Foot, sur RMC.

Avant de conclure : «malgré tout, il reste quand même dans les bons joueurs. Mais on n’est pas sur un 'hors classe’, un gars qui éclabousse les yeux. On est sur un joueur somme toute assez banal qui s’exprime dans un contexte extrêmement favorable parce qu’il est mis en confiance dans un collectif extra. Oui, il a des qualités pour faire des différences, mais sa technique, je la trouverai toujours limitée par rapport à un joueur de classe mondiale». L’intéressé appréciera…