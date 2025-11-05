Menu Rechercher
LdC : Luis Diaz se fait insulter après la blessure d’Achraf Hakimi

Par Dahbia Hattabi
Luis Díaz @Maxppp
PSG 1-2 Bayern Munich

Hier soir, Luis Diaz s’est offert un doublé face au PSG en Ligue des Champions. Mais le Colombien a également été coupable d’un vilain tacle sur Achraf Hakimi, qui a quitté le terrain en larmes après avoir été touché à la cheville. Le joueur du Bayern Munich, lui, a été expulsé.

Très rapidement, de nombreux fans du PSG mais aussi de l’équipe nationale marocaine se sont précipités sur son compte Instagram afin de lui envoyer des messages salés. Certains l’ont même insulté, avec des mots ou des émojis "doigt d’honneur". Il a aussi été victime d’insultes racistes. On a pu voir des émojis "singe" sous sa publication. Diaz a aussi reçu des soutiens, notamment de la part des fans du Bayern Munich ou de la Colombie.

