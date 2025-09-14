Ligue 1 : Rennes renverse un OL réduit à dix grâce à un grand Kader Meïté

Ce dimanche, la 4e journée de Ligue 1 s’était conclue par un choc intéressant entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Bretons s’étaient articulés dans un 3-5-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Anthony Rouault, Jérémy Jacquet et Abdelhamid Aït Boudlal. Le milieu de terrain était assuré par Valentin Rongier et Djaoui Cissé avec Ludovic Blas un cran plus haut, tandis que Przemysław Frankowski et Quentin Merlin occupaient les rôles de pistons. Devant, Breel Embolo était accompagné par Estéban Lepaul. De leur côté, les Gones s’étaient organisés dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps comme dernier rempart. Devant lui, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius formaient la défense, Tanner Tessman et Tyler Morton composaient l’entrejeu, et Adam Karabec avec Malick Fofana animaient les couloirs. Corentin Tolisso occupait la pointe, soutenu par Khalis Merah.

La suite après cette publicité

Le match avait démarré fort et Corentin Tolisso avait ouvert le score en plaçant une tête sur la droite du but, après un superbe centre d’Ainsley Maitland-Niles servi en retrait par Adam Karabec d’une talonnade côté droit (14e). Peu après, Ainsley Maitland-Niles avait remis en retrait pour Rémy Descamps mais Estéban Lepaul en avait profité en passant devant le gardien lyonnais, sa déviation avait filé à gauche du but des Gones (30e). En fin de première période, un renversement du jeu de Tanner Tessman vers l’aile gauche avait trouvé Khalis Merah qui s’était joué du tacle glissé de Ludovic Blas avant de partir au but ; il avait fixé Brice Samba dont la parade avait dévié le tir sur la droite de la surface. Khalis Merah avait suivi et frappé dans un angle réduit, mais Brice Samba avait repoussé en corner (41e).

Rennes profite de l’expulsion de Morton !

Au retour des vestiaires, le rythme était resté élevé. Trouvé en retrait par Malick Fofana côté gauche, Khalis Merah avait distillé un joli ballon au point de penalty pour Adam Karabec. Ce dernier s’était joué d’une feinte de Quentin Merlin puis avait frappé, mais sa tentative trop molle avait été captée par Brice Samba (62e). Parti de la gauche, Djaoui Cissé avait enroulé une frappe vers la lucarne droite de Rémy Descamps mais son tir s’était dérobé de peu sur la droite (63e). Les Rennais avaient continué de pousser. Trouvé sur la gauche de la surface par Esteban Lepaul, suite à une touche vite jouée, Mohamed Kader Meïté avait tenté une frappe croisée qui avait filé au but, mais Rémy Descamps, vigilant, avait détourné en corner (70e). Dans la foulée, après une récupération haute, Mousa Al-Tamari avait porté le ballon et avait vu son tir contré par Clinton Mata avant qu’il ne lui revienne ; la deuxième tentative du Jordanien était passée à gauche du cadre (71e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Tyler Morton avait été exclu pour avoir empêché un contre de Kader Meïté et l’OL s’était retrouvé à dix (75e). Dans les dernières minutes, les Rennais avaient réussi à égaliser. Sur un corner frappé sur la droite vers le second poteau, un cafouillage s’était produit entre Rémy Descamps et Jérémy Jacquet. Le ballon avait flotté devant le but lyonnais et Anthony Rouault avait suivi pour égaliser après une déviation involontaire de Kader Meïté (80e). Dans le temps additionnel, sur la gauche de la surface, Seko Fofana avait trouvé Kader Meïté qui s’était joué au physique de Ruben Kluivert ; son tir avait été dévié et s’était logé sur la gauche du but de Rémy Descamps dans un angle réduit (90e+3). Lancé sur la droite, Mousa Al-Tamari avait réussi à centrer devant le but lyonnais et avait trouvé au premier poteau Mohamed Kader Meïté, qui avait dominé Ruben Kluivert dans les airs et avait logé le ballon sur la gauche du but (90e+5).