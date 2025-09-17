Hier, la presse polonaise a annoncé que le club de Pogoń Szczecin, neuvième du championnat, allait recruter Benjamin Mendy. Libre depuis la fin de son aventure au FC Zürich, le Français devait s’engager pour deux saisons, dont une en option. La nouvelle a été officialisée mardi dans la soirée par le biais d’un communiqué de presse officiel. «Benjamin Mendy rejoint le Pogoń Szczecin ! Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France a signé un contrat d’un an avec notre club, avec une option de prolongation de douze mois. Il rejoint le club poméranien en tant qu’agent libre.»

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2018 a livré ses premières impressions. « Je suis très heureux d’être ici. Je tiens à remercier le président et tous les employés du club pour cela. J’ai regardé les matches de Pogoń en vidéo. J’ai apprécié l’ambiance dans les tribunes et la passion avec laquelle les supporters soutiennent l’équipe. Le stade est quasiment plein à chaque match. C’est ce que nous aimons dans le football, et cela a également influencé ma décision » Le Français va tenter de reprendre le fil d’une carrière qui bat de l’aile.