Un étonnant club a décidé de miser sur Benjamin Mendy

Cet été, plusieurs champions du monde 2018 ont signé dans des clubs de Ligue 1. Olivier Giroud a débarqué au LOSC. Paul Pogba, lui, a posé ses valises à l’AS Monaco. De son côté, Benjamin Pavard a dit oui à l’Olympique de Marseille. Benjamin Mendy, lui, ne reviendra pas dans l’Hexagone. Du moins, pas dans l’immédiat. Le latéral gauche était pourtant libre après son passage au FC Zürich. Une expérience qu’on peut qualifier d’express puisque l’ancien joueur de Manchester City n’y est resté que cinq mois. En effet, le 11 février dernier, le club suisse avait officialisé son arrivée, après plusieurs mois sans jouer depuis son départ du FC Lorient.

« Le FC Zürich recrute le champion du monde français Benjamin Mendy. Le défenseur français de 30 ans Benjamin Mendy rejoint le FC Zürich avec effet immédiat. Il arrive au club de la ville en provenance du FC Lorient et a signé un contrat jusqu’en 2026 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par l’écurie suisse. Mais sa signature a interrogé et divisé, aussi bien pour son niveau de jeu que pour les affaires qu’il a traîné. Une fois sur le terrain, les choses se sont gâtées. L’ancien joueur de l’OM n’a pas convaincu lors de 8 rencontres auxquelles il a participé (7 en championnat, 1 en Coupe de Suisse, 1 assist, 352 minutes jouées).

Mendy va jouer en Pologne

Pour ne rien arranger, il a aussi eu une blessure musculaire qui a mis fin à sa saison dès le mois d’avril (71 jours d’absence, 6 matches manqués). Mendy n’a pas réussi son pari en Suisse, où Blick parle de lui comme l’une des pires recrues de l’histoire du club. Une histoire qui s’est achevée très vite. Zürich et le joueur se sont d’ailleurs séparés d’un commun accord à la fin de la saison. De nouveau sans club, Benjamin Mendy était en quête d’un nouveau challenge. Le footballeur âgé de 31 ans s’est préparé en attendant de trouver un nouveau challenge. Ce mardi, il a enfin trouvé chaussure à son pied.

Comme le rapporte Meczyki, le champion du monde 2018 va signer au Pogoń Szczecin en Pologne. Une écurie qui est actuellement classée en 9e position en première division (3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 journées). Le Français va donc reprendre du service, lui qui va signer un contrat de 2 ans pour un salaire supérieur à 1 million d’euros par an, assure la publication polonaise. Il est aussi précisé que le joueur, qui avait une douzaine d’offres sur la table, est déjà en Pologne. Le club l’a fait venir en avion. Les derniers détails sont en train d’être finalisés. Mais sauf surprise, Benjamin Mendy a trouvé son nouveau club.