Hugo Mallo condamné pour agression sexuelle

La justice espagnole a tranché définitivement dans l’affaire Hugo Mallo, plus de 5 ans après les faits survenus avant un Espanyol–Celta Vigo en avril 2019. Le tribunal correctionnel n°21 de Barcelone a confirmé la condamnation de l’ancien capitaine du Celta pour agression sexuelle, rejetant l’ensemble de ses recours d’après Sport. Les juges ont validé la version de la victime, Carme Coma, employée de l’Espanyol qui portait alors le costume de la mascotte du club. Selon la décision, Mallo avait glissé ses mains sous la tenue lors de la poignée de main protocolaire, touchant sa poitrine. La défense du joueur, qui évoquait un contact involontaire au niveau de la taille, n’a pas convaincu et a été contredite par les éléments du dossier ainsi que par la crédibilité accordée au témoignage de la plaignante.

Âgé de 34 ans et actuellement sans club après son passage à l’Aris Salonique, Mallo doit désormais s’acquitter des sanctions devenues définitives. Il devra payer une amende d’environ 7 000 €, correspondant à 20 mois de sanction à 10 € par jour, ainsi que les frais de procédure. À cela s’ajoute le versement de 1 000 € plus intérêts pour préjudice moral envers la victime. Le jugement, rendu ce lundi, lui accorde 10 jours pour indiquer comment il compte régler ces obligations ou pour solliciter un éventuel délai. Avec cette décision irrévocable, l’un des dossiers judiciaires les plus marquants impliquant un joueur professionnel en Espagne se referme enfin.