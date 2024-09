Hugo Mallo condamné pour abus sexuel sur une mascotte

Désormais latéral droit de l’Aris Salonique en Grèce depuis cet été, Hugo Mallo (33 ans) termine doucement sa carrière après une expérience au Brésil au SC Internacional. L’ancien joueur du Celta de Vigo a toutefois eu une mauvaise nouvelle puisqu’il a été reconnu coupable d’abus sexuel suite à des actes commis le 24 avril 2019 lors du match entre l’Espanyol de Barcelone et le Celta de Vigo.

En effet, il aurait touché la poitrine de Periquita, la mascotte de l’Espanyol qui est une perruche. Passant sa main sous le costume, il a ainsi commis un attouchement sur l’employée du club catalan qui est une femme. Cette dernière a porté plainte et Sport annonce que le joueur a été condamné à 6 000 euros d’amende, soit 10 euros par jour pendant 20 mois et une indemnisation de 1000 euros plus intérêts pour préjudice moral. La peine minimale de 18 mois n’a pas été décidée, car l’accusé ne s’est pas repenti.