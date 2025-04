Coupe du Roi : le Barça renverse le Real Madrid dans un match dingue

Jour de Classico ce samedi soir entre le FC Barcelone et le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Un match sous très haute tension avec les grosses polémiques autour de l’arbitrage et l’équipe madrilène qui avait menacé de ne pas jouer cette finale. Mais ce samedi, la rencontre avait bien lieu du côté du stade La Cartuja de Séville. Pour ce match, Hansi Flick décidait de miser sur un trio Lamine Yamal, Raphinha et Ferran Torres en l’absence de Lewandowski. Côté Real Madrid, Kylian Mbappé débutait sur le banc et Ancelotti revenait donc à un 4-3-1-2 avec le trio offensif de la saison dernière Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo. Mais la logique était respectée en première période avec une équipe du Barça qui écrasait complètement l’équipe madrilène. Dominatrice, l’équipe catalane déroulait son football avec un Lamine Yamal inspiré et un Pedri toujours aussi élégant balle au pied. Il fallait deux parades de Courtois (19e, 21e) pour garder son équipe en vie. Mais le gardien belge ne pouvait rien faire sur l’ouverture du score logique du Barça. Sur un excellent travail de Lamine Yamal, qui a dégainé une teinture blonde spécialement sur ce match, Pedri reprenait le cuir à l’entrée de la surface et envoyait un missile dans la lucarne d’un Courtois battu (1-0, 28e). Un but qui récompensait la domination barcelonaise et qui frustrait un Real Madrid nerveux et toujours aussi agressif sur chaque décision arbitrale alors que Tchouameni échappait miraculeusement à un carton rouge sur Olmo. Les coéquipiers de Vinicius Jr, très discret dans ce premier acte, rentraient à la pause avec un but à rattraper mais surtout avec un niveau de jeu très en dessous des attentes.

Conscient des manquements de son équipe et de la nette supériorité du Barça, Carlo Ancelotti décidait de changer les choses et sortait Rodrygo pour faire entrer… Kylian Mbappé. Un changement qui changeait complètement la physionomie du match tant le Français a pesé sur la défense adverse. C’est d’abord Vinicius qui aurait pu profiter des espaces créés par Mbappé mais sa double occasion était repoussée par Szczesny (49e). Le Real Madrid montait en puissance et comme un symbole, c’est Kylian Mbappé qui égalisait. L’ancien Parisien était récompensé de son excellente entrée en transformant un coup franc (qu’il avait obtenu lui-même), le premier de sa carrière. Il croisait son tir et ne laissait aucune chance à Szczesny (70e). Un but qui enflammait complètement la rencontre. Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais c’est le Real Madrid qui était le plus tranchant. Et quelques minutes plus tard, Aurélien Tchouameni renversait le match en mettant un coup de casque sur un corner bien tapé d’Arda Güler (2-1, 78e). Le Turc, qui était entré en même temps que Modric, réalisait une excellente entrée et aidait clairement son équipe à revenir dans la rencontre. On pensait alors que le Real Madrid avait fait le plus dur. Mais le Barça arrivait à revenir dans ce match grâce à Ferran Torres. L’attaquant espagnol se jouait de Courtois après une offrande de Lamine Yamal et marquait dans le but vide (2-2, 85e) pour arracher la prolongation. Car le score ne bougera plus dans le temps réglementaire malgré un penalty sifflé à la 90e+6 en faveur du Barça. Mais le VAR revenait sur la décision de l’arbitre central et prolongeait le suspens de 30 minutes. Sur un rythme bien moins intense que lors de la fin de match, il fallait attendre la 115e pour voir le but décisif. Et après les deux Français du Real, c’est celui du Barça qui frappait. Jules Koundé profitait d’une mauvaise relance de Modric pour intercepter le cuir et envoyer une frappe rasante (3-2, 115e). Le score ne bougera plus dans une fin de match tendu. Le Barça est sacré ce samedi soir et condamne quasiment le Real Madrid à une saison blanche.