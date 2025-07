L’AC Milan s’offre Luka Modric

Luka Modric avait encore faim de titre avec le Real Madrid. Lié à la Casa Blanca jusqu’à la fin de la saison, le milieu croate de 39 ans ne s’imaginait pas quitter l’Espagne. Séduit à l’idée de démarrer un nouveau chapitre avec Xabi Alonso, l’ancien pensionnaire de Tottenham espérait remplir pour une année, même en jouant les doublures de luxe au sein de l’entrejeu merengue. Malheureusement pour lui, le nouvel homme fort du Real Madrid lui a signifié qu’il ne comptait plus sur lui. Après 6 Ligues des Champions, 91 buts et 140 passes décisives en 848 matches, Modric a annoncé son départ de Madrid le 22 mai dernier.

La suite après cette publicité

«Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi (les 24 mai dernier face à la Real Sociedad), je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne. Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire».

L’AC Milan réalise un joli coup

Une sacrée page de l’histoire madrilène se tourne, mais le Ballon d’Or 2018 n’a pas attendu longtemps avant de rebondir. Annoncé en Major League Soccer ou en Arabie saoudite, le natif de Zadar a choisi de rester en Europe, dans l’un des cinq grands championnats européens. C’est en effet à l’AC Milan que le désormais ex-Merengue va poursuivre sa carrière. «Bonjour à tous, je viens d’atterir à Milan. Je suis très content d’être ici pour débuter un nouveau chapitre de ma carrière. Un grand bisous à tous» a annoncé le milieu croate dans une vidéo publiée par les Rossoneri sur Instagram.

La suite après cette publicité

«L’AC Milan est ravi d’annoncer que Luka Modrić a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2026 avec une option pour une prolongation d’un an jusqu’au 30 juin 2027». Huitièmes du dernier classement de Serie A, les Rossoneri ont vécu une saison 2024/2025 très décevante marquée par les passages ratés de Paulo Fonseca et de Sergio Conceição. Sans oublier d’autres problèmes en interne avec Zlatan Ibrahimovic. Privé de coupe d’Europe la saison prochaine, le club lombard a toutefois réussi à séduire un Modric qui évoluera pour la première fois de sa carrière sous les ordres du revenant Massimiliano Allegri.