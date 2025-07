PSG : Luis Enrique flingue à tout va après la défaite contre Chelsea

En conférence de presse après la défaite de son équipe contre Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique a livré une réaction lucide et un brin amère, entre constat d’échec, pique assumée et défense de son image.

«Les premières minutes ont été très difficiles pour nous ; ils étaient pleins d’énergie. Ils ont fait mieux que nous. C’est bien de se moquer des supporters du PSG. Il y a toujours des gens qui critiquent, ça ne me dérange pas. Il faut profiter des vacances maintenant. Je ne suis pas un perdant. Un perdant, c’est quelqu’un qui abandonne, qui ne se relève pas. On peut être plus ou moins détesté, mais tous ceux qui me connaissent m’apprécient beaucoup. Je ne sais pas si je suis trop égocentrique, mais je le dis.»