Le Real Madrid pose ses conditions pour Konaté, le Barça veut profiter du transfert de Rodrygo

Le Real Madrid ne fera pas de folie pour Konaté

Face au PSG, on a vu les manques du Real Madrid en défense centrale. Comme relayé, la piste Ibrahima Konaté est sérieuse, mais le journal AS considère la signature du Français comme trop compliquée, du moins pour cet été. Liverpool réclame 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat de son joueur qui ne semble pas enclin à prolonger. Le Real n’en propose que moitié moins. Si son prix baisse, son arrivée n’est pas exclue. Quand on regarde les performances de Rüdiger et d’Asencio face au PSG en demi-finale de Coupe du monde des clubs, on se dit que le Real devrait peut-être faire le forcing pour Konaté !

Le Barça compte sur le Real Madrid

«Rydrogo est la clé pour Luis Diaz», placarde Mundo Deportivo. Le Barça compte sur le Real Madrid pour pouvoir boucler le deal du Colombien. Explications. D’après les dernières rumeurs, Liverpool serait intéressé par les services de Rodrygo. Pour boucler le deal, les Reds vont avoir besoin de liquidités, car ils ont déjà beaucoup dépensé cet été. Et c’est là que le Barça souhaite profiter du transfert de Rodrygo, car la vente de Luis Diaz pourrait apporter les fonds nécessaires aux Reds. On rappelle que le Real réclame entre 80 et 90 M€ pour son ailier et que le prix de Luis Diaz a été fixé aux alentours des 70 M€. La bonne nouvelle pour le Barça c’est que d’après Sport, le Bayern Munich semble avoir lâché l’affaire pour le Colombien, jugé trop cher.

Modric attendu comme le messie à Milan

Direction l’Italie où tout le pays s’enflamme pour l’arrivée de Luka Modric. «L’or de Milan», lâche La Gazzetta dello Sport sur sa Une. Malgré ses 39 ans, le Croate est accueilli comme le messie où plutôt le «Picasso», comme le relaye le Corriere dello Sport. L’expérience du Ballon d’Or 2018 va faire un bien fou à l’effectif milanais, en quête de renouveau après une saison délicate. A Madrid, le journal AS souhaite bonne chance à sa «légende». Entre Modric et Kevin de Bruyne à Naples, il faudra assurément garder un œil sur la Serie A la saison prochaine.