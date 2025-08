Barça : Gavi pique le Real Madrid

Alors que le FC Barcelone est actuellement en Corée du Sud pour sa préparation estivale, Gavi, milieu de terrain des Blaugranas, s’est confié au quotidien AS depuis l’hôtel du club. L’international espagnol (28 sélections, 5 buts) a notamment évoqué le mercato du rival madrilène, qui, selon lui, a de quoi s’inquiéter après la saison passée.

La suite après cette publicité

«Bien sûr qu’ils sont inquiets, a taclé le numéro 6 barcelonais. Quatre victoires sur quatre, ça n’était jamais arrivé dans l’histoire. Il est donc logique qu’ils soient préoccupés. Au final, la saison dernière, nous avons été spectaculaires et eux, ils n’ont rien gagné. Cette année, ils se sont renforcés avec de très bons joueurs, c’est vrai, mais on verra ce qu’ils feront cette saison. Ils ont une grande équipe, mais nous, on doit juste rester nous-mêmes, point final.» Le ton est donné pour 2025-2026.