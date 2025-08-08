Le LOSC lâche une énorme bombe sur Edon Zhegrova

Ce vendredi en fin de matinée, le LOSC a convié les journalistes au Domaine de Luchin pour les conférences de presse de présentation de Félix Correia et de Nathan Ngoy. Avant de laisser la parole aux deux joueurs, Olivier Létang a prévenu la presse qu’il répondrait à toutes les questions sur l’actualité du club par la suite. Le président des Dogues a tenu parole, lui qui a été interrogé sur le sujet brûlant du moment : le mercato. Et il y avait de nombreuses choses à dire. Il a commencé par rassurer Bruno Genesio et tous ceux qui s’inquiètent. «La première des choses, c’est qu’on va avoir une équipe forte et un effectif très intéressant. Ce qui est important c’est de construire une mentalité.»

Il a ajouté : «comme la majorité des clubs on doit vendre des joueurs, j’aurais aimé tous les garder, mais il y a une réalité économique. Aujourd’hui il y a une responsabilité, avec le football français dans une situation horrible. Aujourd’hui, on perd 115 millions d’euros par rapport à la saison dernière, avec un club qui génère 50 millions d’euros hors vente de joueurs (…) On avance, on a déjà une base très très intéressante, avec Benjamin André qui est l’âme de l’équipe, avec le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (Olivier Giroud, ndlr). On veut des joueurs de qualité et des hommes qui rentrent totalement dans notre projet. C’est un moment où il faut rester calme, tranquille. Je suis le premier à vouloir avoir une équipe dès le mois de juillet. On échange tous les jours pour avoir la meilleure alchimie possible, et on aura une équipe compétitive.»

Lille s’active pour recruter

Il a d’ailleurs indiqué qu’une recrue est en route et va atterrir d’ici peu à Lille. Il s’agit de Romain Perraud. «Pour le poste de latéral gauche, on a un joueur qui est dans l’avion, il sera à Lille d’ici une cinquantaine de minutes et il est opérationnel tout de suite (…) Romain, c’est un joueur que je suis depuis longtemps. J’avais déjà voulu le faire venir il y a quelques années. Mais il était parti en Premier League. Le marché des latéraux gauches est un marché complexe. Il a vécu des expériences. C’est un mec avec une mentalité extraordinaire. Il avait d’autres sollicitations, y compris en Premier League. Donc ça a mis du temps. Je suis toujours vigilant tant que ce n’est pas fait mais je suis heureux qu’il puisse nous rejoindre. On a commencé les échanges il y a longtemps. Je le remercie ainsi que les dirigeants du Betis avec lesquels on a pu finaliser hier soir.» Mais un autre spécialiste du poste devrait être recruté cet été.

Il n’est pas question de miser sur un jeune du club, puisque personne ne possède le profil recherché par la direction aujourd’hui. «Une direction qui veut que ses jeunes talents s’expriment à tout prix. On laisse beaucoup de places aux jeunes, et quand ils arrivent à un certain seuil, il faut jouer. On aimerait pouvoir tous les faire jouer, mais ce n’est pas possible. On ne gardera pas un groupe de 30 joueurs. Les meilleurs jouent, Leny Yoro avait joué, Ayyoub Bouaddi joue. Les garçons qui n’auront pas la possibilité de jouer pourront avoir du temps de jeu ailleurs pour poursuivre leur progression.» En plus d’un latéral gauche, l’arrivée d’un attaquant supplémentaire est envisagée. En ce qui concerne le gardien de but, c’est devenu une urgence après le départ imminent de Lucas Chevalier au PSG pour 55 M€ (bonus compris).

Zhegrova parti pour rester

Un départ qui émeut beaucoup Létang, qui a évoqué sa succession : «on cherche un numéro un. Quand on parle d’un garçon comme Lucas, qui est le meilleur gardien de L1 de la saison dernière et qui est international français, qui va chez le champion d’Europe, il s’agit d’un joueur de qualité. On liste les qualités et les profils. On en discute tous les jours avec l’entraîneur des gardiens. On veut un joueur avec un niveau élevé. On veut finaliser une décision le plus rapidement possible. Mais on cherche bien un numéro un à ce poste. On veut trouver la pièce qui entre parfaitement dans le puzzle.» Létang a également assuré que si une bonne offre arrive pour Alexsandro ou Bafodé Diakité la porte s’ouvrira pour un seul des deux. Mais si ce n’est pas le cas, ils resteront. Concernant Diakité, qui s’est déjà mis d’accord avec Bournemouth, le LOSC demande 40 M€. Enfin, le président a fait d’étonnantes révélations sur Edon Zhegrova. Blessé pendant des mois, puis laissé de côté depuis la reprise, le joueur, courtisé par l’OM, pourrait finalement rester.

«Edon est là. Je l’ai vu ce matin. On se voit presque tous les jours. On a passé un moment ensemble ce matin. Il est possible qu’il soit avec nous. Il va bien, s’entraîne bien. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe professionnelle lundi et qu’on puisse compter sur lui cette saison. Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir. Plutôt que d’aller chercher un nouveau joueur, il est là, il est prêt, il a faim. S’il vient dans la bonne dynamique, avec l’envie de courir, tout donner pour l’équipe, faire partie de la meute, alors il sera là.» Concernant une prolongation de son bail, qui prend fin dans un an, Létang est plus pessimiste. Mais le boss du LOSC n’a certainement pas dit son dernier mot.