Commission de discipline : Nice sanctionné, Abdi et Ganiou suspendus un match

La Commission de Discipline de la LFP n’a pas chômé ce mercredi 8 octobre, en distribuant suspensions et avertissements à la suite des derniers matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. En Ligue 1, Ali Abdi (OGC Nice) et Ismaëlo Ganiou (RC Lens) écopent chacun d’un match de suspension ferme. En Ligue 2, les décisions sont plus sévères, notamment pour Ibrahim Fofana (Amiens SC), suspendu trois matchs fermes plus un avec sursis. L’Ivoirien avait été expulsé après avoir violemment percuté Nolan Binet (Boulogne) avec un pied en l’air mal maîtrisé. Nancy est également touché avec des sanctions contre Maxence Carlier (un match ferme + un avec sursis) et Nehemiah Fernandez-Veliz (un match ferme), tout comme Théo Pellenard (Laval), Thomas Robinet (Dunkerque) et Kylian Kaïboue (Amiens), tous suspendus un match ferme.

La commission a aussi sévi contre les staffs et les clubs pour des comportements inappropriés. En Ligue 2, Thomas Fedrigo (FC Annecy) et Michel Moretti (SC Bastia) sont sanctionnés respectivement d’un match de suspension ferme (plus un avec sursis pour Fedrigo) pour leurs comportements en bord de terrain. Côté clubs, l’OGC Nice est rappelé à l’ordre pour le comportement de ses supporters : des interruptions lors du match contre le Paris FC ont conduit à une fermeture avec sursis de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera.

Le compte-rendu complet de la commission de discipline :

Réunie ce mercredi 8 octobre 2025, la Commission de Discipline a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Ali ABDI (OGC Nice)

Ismaëlo GANIOU (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Ibrahim FOFANA (Amiens SC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Maxence CARLIER (AS Nancy-Lorraine)

Un match de suspension ferme

Nehemiah FERNANDEZ-VELIZ (AS Nancy-Lorraine)

Théo PELLENARD (Stade Lavallois MFC)

Thomas ROBINET (USL Dunkerque)

9e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Stade Lavallois MFC du vendredi 3 octobre 2025

Comportement de M. Thomas FEDRIGO, entraîneur des gardiens du FC Annecy

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

9e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – USL Dunkerque du vendredi 3 octobre 2025

Comportement de M. Michel MORETTI, entraîneur adjoint du SC Bastia

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 14 octobre 2025 à 0h00.

Kylian Kaïboue (Amiens SC)

Polices des terrains :

6e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Paris FC du dimanche 28 septembre 2025

Comportement des supporters de l’OGC Nice : expressions orales constatées entrainant deux interruptions de la rencontre

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Populaire Sud du stade Allianz Riviera.