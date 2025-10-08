Matt O’Riley a fait un premier choix pour son avenir à l’OM

Matt O’Riley a rejoint l’Olympique de Marseille cet été dans le cadre d’un prêt en provenance de Brighton, dans le but de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière après une période difficile en Premier League. L’ancien milieu de terrain du Celtic, qui avait permis au club écossais d’obtenir un montant de transfert record lors de son départ vers Brighton en août dernier, n’avait pas réussi à s’imposer en Angleterre et avait très peu d’opportunités pour s’exprimer sur le terrain. L’OM, toujours à la recherche de créativité au milieu de terrain et de solutions offensives, a donc vu en O’Riley un joueur capable d’apporter dynamisme et technique, tout en restant flexible tactiquement selon les besoins de l’équipe de Roberto De Zerbi. Ce prêt, sans option d’achat, est donc autant un pari sportif qu’un moyen pour le joueur de se montrer à l’international et retrouver de la confiance.

Depuis son arrivée à Marseille, O’Riley a dû s’adapter rapidement au rythme de la Ligue 1 et aux exigences du football français. Après quelques matchs d’observation et d’intégration dans le système de Tudor, il a marqué ses premiers points d’impact ce week-end face à Metz, en inscrivant son premier but pour le club phocéen. Cette performance a montré que le jeune milieu de terrain pouvait apporter une contribution tangible, même si son rôle reste progressif et qu’il n’est pas encore un titulaire indiscutable. L’OM voit en lui un potentiel capable de changer le cours d’un match grâce à sa technique et sa vision du jeu, mais le club et le joueur restent concentrés sur une intégration mesurée et sur la régularité, afin de maximiser ses performances tout au long de la saison pour son avenir.

L’avenir à Marseille ? Oui mais…

Selon les informations du Daily Record, Matt O’Riley a décidé de mettre un terme aux discussions concernant son avenir à long terme avec Marseille, préférant concentrer toute son attention sur l’objectif ultime : la Coupe du monde avec le Danemark. Prêté cette saison par Brighton à l’équipe de Ligue 1, l’ancien milieu de terrain du Celtic souhaite d’abord réussir sur le plan international avant de réfléchir à son futur en club : C’est une très bonne expérience pour moi de jouer pour Marseille. J’en profite chaque jour et j’essaie de ne pas trop penser à l’avenir. Je sais que je retourne à Brighton, mais on ne sait jamais ce qui arrive dans le football. On s’en souciera le moment venu. Pour l’instant, je ne pense qu’à un match contre la Biélorussie, qui pourrait nous rapprocher de la Coupe du monde. Je veux me concentrer sur notre football. C’est le plus important à mon avis, a-t-il déclaré. Après une période compliquée en Premier League où il n’a pas réussi à s’imposer, O’Riley voit désormais dans les échéances internationales une opportunité de se relancer et de montrer son véritable potentiel. L’international danois participe actuellement au double affrontement contre la Biélorussie et la Grèce, deux rencontres cruciales pour la sélection nationale qui vise à décrocher la première place du groupe et une qualification directe pour le Mondial.

«Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. De plus, j’ai un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur», a-t-il poursuivi. Pour O’Riley, cette compétition représente plus qu’un simple tournoi : c’est une revanche après son exclusion controversée de l’équipe du Danemark lors de l’Euro de l’été dernier. L’ancien joueur du Celtic considère ces matches comme un moment clé pour prouver sa valeur et renforcer sa place au sein de la sélection, avec l’objectif clair de briller sur la scène mondiale. En club, le prêt de O’Riley à Marseille a commencé timidement mais s’est accéléré ces dernières semaines. Il a inscrit son premier but pour les Phocéens ce week-end face à Metz, montrant des signes encourageants pour le reste de la saison. Toutefois, son contrat de prêt ne comporte aucune option d’achat, laissant en suspens la question de son avenir à long terme après la fin de la campagne actuelle. Malgré ces incertitudes, O’Riley insiste sur le fait que ses performances avec Marseille ne doivent pas détourner son attention de ses ambitions internationales.