Frank McCourt a bouclé une grosse vente

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt est un redoutable homme d’affaires. L’Américain vient d’ailleurs de boucler une vente très importante comme le rapporte La Provence.

En effet, le Bostonien a cédé MGG, sa société d’investissement basée à New York et spécialisée dans le crédit privé. Via sa filiale Conning, il a ainsi vendu une participation majoritaire au sein de l’entreprise fondée en 2014 et qui gère près de 5,7 Md€ d’actifs à Generali Investments. Un gros coup financier de la part du boss de l’OM.