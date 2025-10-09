Ligue 1
Mason Greenwood a tranché pour le meilleur joueur du monde
1 min.
@Maxppp
Ailier de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood (24 ans) réalise un début de saison solide avec 3 buts et 4 passes décisives en 9 matches avec les Phocéens. Ce mercredi, il s’est fendu d’une interview pour les médias de l’Olympique de Marseille où il est notamment revenu sur ses idoles.
La suite après cette publicité
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 08:00
« 𝐑𝟗 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞𝐳 𝐣’𝐞𝐬𝐩𝐞̀𝐫𝐞 ? » 😂Voir sur X
Meilleur passeur, meilleur dribbleur, qui est le 𝑻𝑶𝑷 1 de Mason Greenwood ? 🤔
Meilleur passeur, meilleur dribbleur, qui est le 𝑻𝑶𝑷 1 de Mason Greenwood ? 🤔
Il a aussi été questionné sur qui était le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. L’ancien joueur de Manchester United a tranché et il n’a pas choisi le Parisien Ousmane Dembélé qui a pourtant remporté le Ballon d’Or. Pour Mason Greenwood, c’est bien Lamine Yamal qui est le meilleur joueur du monde.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Hambourg : placardisé en France, héroïque au Luxembourg et en Allemagne, la très belle revanche de Rayan Philippe
Explorer