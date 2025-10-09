Mason Greenwood a tranché pour le meilleur joueur du monde

Ailier de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood (24 ans) réalise un début de saison solide avec 3 buts et 4 passes décisives en 9 matches avec les Phocéens. Ce mercredi, il s’est fendu d’une interview pour les médias de l’Olympique de Marseille où il est notamment revenu sur ses idoles.

Il a aussi été questionné sur qui était le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. L’ancien joueur de Manchester United a tranché et il n’a pas choisi le Parisien Ousmane Dembélé qui a pourtant remporté le Ballon d’Or. Pour Mason Greenwood, c’est bien Lamine Yamal qui est le meilleur joueur du monde.