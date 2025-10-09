Anthony Martial se fait déjà tailler au Mexique

Après un bref passage en Grèce, du côté de l’AEK Athènes (9 buts, 2 passes décisives en 24 matches), Anthony Martial en a surpris plus d’un en acceptant de filer au Mexique pour signer chez les Rayados de Monterrey. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Monaco a tenté un nouveau pari exotique en rejoignant plusieurs noms bien connus en Liga MX, dont son compatriote Allan Saint-Maximin. Malheureusement pour lui, ses débuts ne se passent pas comme prévu.

Martial toujours muet

L’international tricolore (30 sélections, 2 buts) a disputé quatre matches, dont une fois comme titulaire, mais il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Et au Mexique, les médias ne se montrent pas vraiment tendres avec le Français. Pas question de lui trouver des excuses atténuantes comme la traditionnelle période d’adaptation. Installé sur le banc de touche le 6 octobre dernier pour le déplacement aux Xolos Tijuana (2-2), Martial s’est distingué par son inefficacité. Dans ses colonnes, AS Mexique ne l’a pas raté, car la disette du buteur tricolore (pas seulement au Mexique) inquiète.

«Anthony Martial ne parvient pas à se réveiller au Mexique. Ses premières performances avec Monterrey sont loin des attentes suscitées par son transfert. Le Français ne trouve pas le chemin des filets et cela fait déjà huit mois qu’il n’a pas marqué le moindre but. Lors de son dernier match, Anthony Martial a raté une occasion de but évidente qui a coûté à Monterrey la victoire contre Xolos. Le Français a manqué de peu son premier but au Mexique, après avoir raté une tête à quelques mètres de la ligne de but alors que le gardien de Tijuana était pratiquement battu. Une erreur inacceptable pour un joueur de la qualité de ce footballeur de 29 ans.»

«Pourquoi t’a-t-on fait venir ?»

Un match qui a coûté cher à Martial. «Pourquoi t’a-t-on fait venir ? Voici l’incroyable erreur d’Anthony Martial avec les Rayados de Monterrey», titre Récord. Quant au média El Norte, il lui a trouvé un surnom. «C’est Martial ou Marlon ?», a écrit le média, en référence à Marlon de Jesús (34 ans aujourd’hui). Ce dernier fut à l’époque (en 2014, ndlr) l’un des transferts les plus décevants des Rayados en matière d’attaque (3 buts en 22 matches). De son côté, le journaliste Willie Gonzalez n’a pas été tendre non plus. «Je ne vois pas ce qu’ils trouvent de si génial chez lui. Anthony Martial est vraiment nul ! Je crois que ce type met ses crampons à l’envers. Il a des raquettes aux pieds. Tous les ballons rebondissent sur lui».

Et ça ne s’arrête pas. «L’ancienne star de Manchester United, Anthony Martial, sous le feu des critiques au Mexique, avec des erreurs faciles, aucun but et un mauvais langage corporel», peut-on lire sur le média La Velez. Enfin, le consultant de Fox, Chaco Gimenez, s’est lui aussi lâché après la débâcle 6-2 face à Toluca le 25 septembre dernier. «Martial n’a cessé de lever les bras à ses coéquipiers depuis son entrée en jeu. Il faut lui dire que le football mexicain ne lui rend pas service. Saint-Maximin est arrivé avec une autre intention et, à vrai dire, je ne le vois pas avec le même engagement». Acculé, Anthony Martial, qui dispose d’un salaire XXL à Monterrey et d’un contrat jusqu’en juin 2027, saura-t-il inverser la tendance ?