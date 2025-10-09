FC Nantes : Anthony Lopes évoque son avenir

Anthony Lopes, pleinement épanoui à Nantes après un départ douloureux de l’OL, n’exclut rien quant à la suite de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, le gardien de 35 ans reste ouvert à toutes les possibilités, tout en laissant entendre que son aventure nantaise pourrait se prolonger : « j’ai un an en option, activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués. Tout est ouvert. Moi, j’ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu’en venant ici, ça allait être un point positif. » Fort de son expérience, Lopes se dit toujours aussi motivé et prêt à repousser les limites dans une interview accordée à L’Equipe : « Tant que mon corps répond favorablement à l’exigence du haut niveau, je ne me fixe aucune limite. Je suis toujours en mission. »

La suite après cette publicité

En véritable cadre d’un effectif rajeuni à Nantes, le portier portugais endosse désormais un rôle de grand frère auprès des jeunes Canaris, qu’il dit « kiffer » et admirer pour leur écoute. Un rôle de transmission qu’il semble assumer avec plaisir, reprenant à son compte un conseil que lui avait donné Bernard Lacombe, disparu en juin dernier : « profite, gone, parce que le temps passe vite. » Une phrase qu’il répète aujourd’hui à ses coéquipiers, conscient de la fugacité d’une carrière. « La carrière est courte, kiffez un maximum, parce que le jour où tout s’arrête, tout s’écroule », rappelle Lopes, avant de conclure, sourire en coin : « et moi, je suis encore là pour un long moment. »