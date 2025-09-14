Anthony Lopes rend hommage aux supporters de l’OL

Depuis le début de l’année, Anthony Lopes ne joue plus sous les couleurs de l’OL. Personnalité de son club formateur lors de la dernière décennie et ces dernières années, le gardien portugais de 34 ans a fêté son 400e match en Ligue 1 ce samedi. Désormais sous les couleurs du FC Nantes, le champion d’Europe 2016 n’oublie pas l’OL pour autant. Interrogé sur sa proximité avec ses anciens supporters, Lopes a rendu hommage à son ancien public qui avait fait un tifo à son effigie lors de la rencontre entre Lyon et le PSG en janvier :

«Je n’ai pas pu réellement leur dire au revoir. On ne m’a pas laissé forcément l’opportunité de leur dire au revoir. Pour la petite anecdote, j’étais en train de me faire masser lors d’une mise au vert avec Nantes et ils avaient mis un petit écran. Pendant dix minutes, je n’avais pas pu parler tellement j’étais ému. Alexandre Lacazette, qui ne jouait pas ce match, m’a appelé en visio et on n’a pas parlé tellement ce moment était magique.»